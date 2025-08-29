Власти Краснодара заявили, что не будут выгонять родителей со школьных линеек 1 сентября

В департаменте образования Краснодара рассказали, есть ли четкие ограничения по числу родителей от одного класса на линейках в этом году

28 августа портал 93.ру сообщил, что исполняющая обязанности директора департамента образования Краснодара Елена Ильченко рассказала об ограничениях по числу родителей от одного класса на школьных линейках в этом году. Она напомнила, что на праздничных мероприятиях должно присутствовать не больше 1 тыс. человек. Это закреплено в краевом акте по антитеррористической ситуации. Линейки будут проводить для 1-х, 9-х и 11-х классов. По словам Ильченко, в школе № 103 сформировали 18 первых классов — это уже больше 600 детей.

«Поэтому мы просим родителей, чтобы пришло не больше двух человек от семьи. Но прекрасно понимаем, что не станем выталкивать людей, если пришло четыре человека от семьи. Классный руководитель заранее узнает, сколько родителей будет, чтобы мы могли сформировать количество линеек. Так, например, в 103-й школе будет две линейки. Если есть необходимость, мы можем проводить и три линейки подряд», — рассказала Ильченко. Напомним, в школе Московского микрорайона Краснодара родителям первоклассников запретили приходить на линейку в честь Дня знаний. Посетить ее смогут только 1-2 человека от класса. После публикации Юга.ру в учебном заведении разрешили приходить двум родственникам от ребенка.