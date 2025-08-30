Джигитовка, конные шоу и выставка мотоциклов. В Ростовской области пройдет фестиваль «От коня до комбайна»

В поселке Вороново состоится фестиваль конного спорта и искусства (0+)

Кировский конный завод анонсировал фестиваль «От коня до комбайна» на 6-7 сентября. На мероприятии соединятся сферы конного спорта и искусства.

«Это два дня погружения в мир конных традиций, смешение современности и искусства с ремеслами и сельским хозяйством», — отметили организаторы.

В программе конкур-шоу, выставка сельскохозяйственной техники и мотоциклов, выступление в стиле джигитовки, экстрим-шоу от конно-спортивного клуба «Аманат», ярмарка ремесел и фермерских продуктов, выступление кавер-группы Chilli Band.