Джигитовка, конные шоу и выставка мотоциклов. В Ростовской области пройдет фестиваль «От коня до комбайна»

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В поселке Вороново состоится фестиваль конного спорта и искусства (0+)

Кировский конный завод анонсировал фестиваль «От коня до комбайна» на 6-7 сентября. На мероприятии соединятся сферы конного спорта и искусства.

«Это два дня погружения в мир конных традиций, смешение современности и искусства с ремеслами и сельским хозяйством», — отметили организаторы. 

В программе конкур-шоу, выставка сельскохозяйственной техники и мотоциклов, выступление в стиле джигитовки, экстрим-шоу от конно-спортивного клуба «Аманат», ярмарка ремесел и фермерских продуктов, выступление кавер-группы Chilli Band. 

Судьба и родство мировоззрений:

Помимо этого на мероприятии выступят конные артисты: 

  • Нина Принц с рысаком Брестом;
  • Татьяна Носова с лошадьми Звездой, Яшмой, Вегой и Авророй;
  • Надежда Волкова с пони Медовиком и Миледи и другие. 

Фестиваль пройдет 6 сентября с 9:30 до 18:00 и 7 сентября с 9:30 до 17:30 в поселке Вороново по улице Кирова, 2. Стоимость взрослых билетов — от 1500 рублей, детских — от 750 рублей. Подробности уточняйте у организаторов. 

Как писали Юга.ру, с 5 по 12 сентября в Геленджике пройдет фестиваль актуальной культуры «Сезоны».

Афиша Выставки Конный спорт отдых Развлечения Ростовская область Сельское хозяйство События

Новости

Джигитовка, конные шоу и выставка мотоциклов. В Ростовской области пройдет фестиваль «От коня до комбайна»
В Краснодаре пройдет выставка «Культ личности ребенка» с лекциями о зачатии и воспитании
Жара до 36 °С. Какая погода будет в Краснодарском крае в последние выходные лета?
В 2026 году из Сочи запустят морские круизы на Мальту и в Италию. Стоимость путешествия — от 476 тыс. рублей
В Москве и Краснодаре все школьные и родительские чаты переведут в Max
Краснодарский экоцентр просит жителей воздержаться от запуска воздушных шаров на линейках 1 сентября

Лента новостей

Духовность вместо прав человека
Вчера, 16:00
Духовность вместо прав человека
Как меняется гуманитарное образование в российских школах
На связи
28 августа, 18:05
На связи
Чем заменить звонки в Telegram и WhatsApp*
В Москве и Краснодаре все школьные и родительские чаты переведут в Max
Вчера, 14:09
В Москве и Краснодаре все школьные и родительские чаты переведут в Max

Реклама на сайте