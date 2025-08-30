Джигитовка, конные шоу и выставка мотоциклов. В Ростовской области пройдет фестиваль «От коня до комбайна»
В поселке Вороново состоится фестиваль конного спорта и искусства (0+)
Кировский конный завод анонсировал фестиваль «От коня до комбайна» на 6-7 сентября. На мероприятии соединятся сферы конного спорта и искусства.
«Это два дня погружения в мир конных традиций, смешение современности и искусства с ремеслами и сельским хозяйством», — отметили организаторы.
В программе конкур-шоу, выставка сельскохозяйственной техники и мотоциклов, выступление в стиле джигитовки, экстрим-шоу от конно-спортивного клуба «Аманат», ярмарка ремесел и фермерских продуктов, выступление кавер-группы Chilli Band.
Помимо этого на мероприятии выступят конные артисты:
- Нина Принц с рысаком Брестом;
- Татьяна Носова с лошадьми Звездой, Яшмой, Вегой и Авророй;
- Надежда Волкова с пони Медовиком и Миледи и другие.
Фестиваль пройдет 6 сентября с 9:30 до 18:00 и 7 сентября с 9:30 до 17:30 в поселке Вороново по улице Кирова, 2. Стоимость взрослых билетов — от 1500 рублей, детских — от 750 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
