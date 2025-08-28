На Авито появился платный ранний доступ к контактам собственников жилья

Авито Недвижимость добавила платную функцию «Ранний доступ к контактам» для объявлений о долгосрочной аренде жилья

Пользователи, подключившие новую услугу, могут первыми связаться с собственником в течение первых четырех часов после публикации объявления. После этого срока контакты становятся доступны всем желающим. Стоимость раннего доступа — 129 рублей за один контакт.

Как отмечают в пресс-службе Авито Недвижимости, услуга помогает арендаторам быстрее других откликнуться на свежее объявление, что увеличивает их шансы снять понравившееся жилье. Для собственников это значит, что они в первые же часы получают звонки от самых заинтересованных съемщиков и могут быстрее договориться об аренде.

«Ранний доступ к контактам» действует только для объявлений от частных собственников, без посредников. Для владельцев жилья она бесплатна и подключается автоматически.

При этом на платформе для арендодателей продолжает работать «Защита номера»: вместо настоящего телефона в объявлениях показывается временный, а звонки переадресовываются владельцу. Также можно звонить онлайн через приложение.

Как сообщил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, тестирование показало, что услугой в основном пользуются частные арендаторы, а не агенты. По его словам, сейчас у этого сервиса нет аналогов в России.

Чтобы найти подходящие объявления, можно использовать специальный фильтр или искать лоты, опубликованные менее четырех часов назад. При нажатии на кнопку «Показать телефон» или «Написать сообщение» появится окно с предложением оплатить доступ и информацией о том, сколько времени он еще действует.

В будущем компания планирует добавить в сервис уведомления о новых объектах и гарантию возврата денег, если собственник не ответит в срок.