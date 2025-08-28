Черное море у берегов Краснодарского края может остыть перед бархатным сезоном

28 августа ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников сообщил ТАСС, что у побережья Краснодарского края поднялся северо-западный ветер. Это может привести к снижению температуры воды в Черном море в ближайшие дни. «Пока скорость ветра составляет 8-9 м/с, но в ближайшие два дня возможно усиление. На фоне боры, производящей сгон поверхностных вод от берегов Северного Кавказа, возможен подъем к поверхности более глубоких и холодных водных масс», — рассказал Сапожников.

По его словам, температура воды у побережья Анапы и Новороссийска составляет 25 °C, в Геленджикской бухте, у сел Дивноморское и Архипо-Осиповка — 26 °C, у Туапсе, Лазаревского, Сочи и Сириуса — 27 °C. При этом само море прозрачное — видимость достигает нескольких метров.

Сапожников отметил, что сейчас практически невозможно точно спрогнозировать состояние моря на сентябрь, так как внезапный шторм способен поднять с глубины холодную воду, а также прибить к бухтам медуз и спровоцировать активное развитие микроводорослей.



Напомним, что в Краснодарском крае Азовское и Черное моря начали остывать 20 августа.