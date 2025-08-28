В аэропорту Сочи серьезные задержки рейсов. Воздушная гавань не работала больше трех часов
В аэропорту Сочи задерживаются вылеты в Египет, Израиль, Турцию, Узбекистан, а также в Москву, Санкт-Петербург и еще десяток российских городов
28 августа в 02:02 Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. В 05:22 их сняли.
Таким образом, воздушная гавань не работала больше трех часов. Из-за ограничений два борта ушли на запасной аэродром в Минеральных Водах.
«В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех ВС с учетом вынужденных изменений. Обращаем внимание: возможны переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток», — заявили в пресс-службе аэропорта Сочи.
По данным онлайн-табло на 09:00, на вылет перенесли рейсы в Москву, Стамбул, Тель-Авив, Санкт-Петербург, Ноябрьск, Уфу, Нижнекамск, Екатеринбург, Наманган, Нижний Новгород, Тюмень, Пермь, Казань, Красноярск, Самару. Время задержек составляет от одного часа.
На срок до одного часа задерживаются рейсы в Челябинск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сыктывкар, Сургут, Шарм-Эль-Шейх.
На прилет опаздывают рейсы из Астрахани, Тюмени, Шарм-Эль-Шейха, Екатеринбурга, Сургута, Томска, Новосибирска, Стамбула, Алматы. Время задержек — от одного часа.
До одного часа опаздывают рейсы из Тбилиси, Ижевска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Москвы.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, ночью 28 августа над акваторией Черного моря средства ПВО сбили 22 БПЛА, над территорией Краснодарского края — 18 беспилотников.
