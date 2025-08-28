В аэропорту Сочи серьезные задержки рейсов. Воздушная гавань не работала больше трех часов

В аэропорту Сочи задерживаются вылеты в Египет, Израиль, Турцию, Узбекистан, а также в Москву, Санкт-Петербург и еще десяток российских городов

28 августа в 02:02 Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. В 05:22 их сняли.

Таким образом, воздушная гавань не работала больше трех часов. Из-за ограничений два борта ушли на запасной аэродром в Минеральных Водах.

«В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех ВС с учетом вынужденных изменений. Обращаем внимание: возможны переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток», — заявили в пресс-службе аэропорта Сочи.

По данным онлайн-табло на 09:00, на вылет перенесли рейсы в Москву, Стамбул, Тель-Авив, Санкт-Петербург, Ноябрьск, Уфу, Нижнекамск, Екатеринбург, Наманган, Нижний Новгород, Тюмень, Пермь, Казань, Красноярск, Самару. Время задержек составляет от одного часа.

На срок до одного часа задерживаются рейсы в Челябинск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сыктывкар, Сургут, Шарм-Эль-Шейх.