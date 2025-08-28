В аэропорту Сочи серьезные задержки рейсов. Воздушная гавань не работала больше трех часов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В аэропорту Сочи задерживаются вылеты в Египет, Израиль, Турцию, Узбекистан, а также в Москву, Санкт-Петербург и еще десяток российских городов

28 августа в 02:02 Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. В 05:22 их сняли.

Таким образом, воздушная гавань не работала больше трех часов. Из-за ограничений два борта ушли на запасной аэродром в Минеральных Водах.

«В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех ВС с учетом вынужденных изменений. Обращаем внимание: возможны переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток», — заявили в пресс-службе аэропорта Сочи.

По данным онлайн-табло на 09:00, на вылет перенесли рейсы в Москву, Стамбул, Тель-Авив, Санкт-Петербург, Ноябрьск, Уфу, Нижнекамск, Екатеринбург, Наманган, Нижний Новгород, Тюмень, Пермь, Казань, Красноярск, Самару. Время задержек составляет от одного часа.

На срок до одного часа задерживаются рейсы в Челябинск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сыктывкар, Сургут, Шарм-Эль-Шейх.

Читайте также:

На прилет опаздывают рейсы из Астрахани, Тюмени, Шарм-Эль-Шейха, Екатеринбурга, Сургута, Томска, Новосибирска, Стамбула, Алматы. Время задержек — от одного часа.

До одного часа опаздывают рейсы из Тбилиси, Ижевска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Москвы.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, ночью 28 августа над акваторией Черного моря средства ПВО сбили 22 БПЛА, над территорией Краснодарского края — 18 беспилотников.

Как писали Юга.ру, две авиакомпании заявили, что продолжат полеты в Геленджик в осенне-зимний период.

Авиация Аэропорты СВО Сочи Транспорт

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодарском крае загорелись лес и нефтебаза после атаки БПЛА
В аэропорту Сочи серьезные задержки рейсов. Воздушная гавань не работала больше трех часов
В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Три цвета: Белый»
В Краснодаре в кино покажут психологический хоррор «Выход 8». Фильм стал сенсацией на Каннском кинофестивале
Новороссийск, Краснодар, Сочи и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных городов для переезда
Опубликован рейтинг лучших учебных заведений Краснодарского края в 2025 году. Какие школы в списке?

Лента новостей

Два родителя от класса
26 августа, 15:44
Два родителя от класса
В краснодарской школе ввели лимит на посещение школьной линейки 1 сентября
Поездка в Китай, 1 миллион рублей, гаджеты
Вчера, 11:55 Реклама
Поездка в Китай, 1 миллион рублей, гаджеты
Что еще можно выиграть в новой акции «Пятёрочки»
Власти Сочи сократят количество платных парковок по требованию жителей
26 августа, 17:50
Власти Сочи сократят количество платных парковок по требованию жителей

Реклама на сайте