Молодежь юга России приглашают участвовать в конкурсе по искусственному интеллекту AI Challenge и выиграть денежные призы

До 22 сентября школьники и студенты до 25 лет могут подать заявку на участие в международном конкурсе AI Challenge

В категории «Начинающие» могут соревноваться школьники до восьмого класса включительно, которые впервые пробуют свои силы в практическом применении ИИ. Одну из задач разработало СберОбразование. Ребятам предстоит созать помощника преподавателя по проверке сочинений ОГЭ. Для решения заданий этого уровня достаточно базовых навыков машинного обучения и программирования Python.

Благодаря онлайн-формату, участие возможно из любой точки мира. Необходимо зарегистрироваться на сайте и пройти квалификационный этап, на котором можно выбрать трек в зависимости от возраста и уровня владения цифровыми навыками — «Начинающие», «Школьники» и «Студенты».

Сбер и Альянс в сфере искусственного интеллекта проводят международный конкурс AI Challenge. Заявки от школьников и студентов до 25 лет принимаются до 22 сентября.

В треке «Школьники» участие принимают учащиеся до одиннадцатого класса включительно, а также выпускники 2025 года и студенты колледжей и техникумов, не достигшие 19 лет на момент регистрации в конкурсе. Им предстоит индивидуальное и командное выполнение кейсов и задач средней и повышенной сложности. Например, оценка освещения по изображению, разработка мультимодальной системы для решения математических задач, создание reinforcement learning-агента и другое. Участникам потребуются хорошие знания Python и классических алгоритмов машинного обучения, а также понимание основ нейросетей.

В студенческом треке участвуют учащиеся колледжей и вузов. В него включили сложные кейсы и задачи на стыке биоинформатики, компьютерного зрения, диалоговых систем и мультимодальных моделей для индивидуального и командного выполнения.

Будет одно из заданий от Сбера: необходимо разработать мультимодальную модель, способную выполнять поиск 3D CAD-объектов по текстовым описаниям и изображениям и наоборот. Участники этого трека должны обладать высоким уровнем владения программированием, глубоким пониманием ML и опытом работы с современными архитектурами deep learning.

«В прошлом году конкурс AI Challenge объединил участников из России и 65 стран. Южная молодежь не только пополнила ряды конкурсантов, но и вышла в призеры: ростовчанин Иван Дорбаш занял первое место в треке «Начинающие», а Полина Юрчик из Краснодара стала первой среди «Креативных». Мы надеемся, что в этом году еще больше талантливых школьников и студентов юга России и Северного Кавказа пополнят ряды как участников, так и победителей. Организаторы конкурса обновили треки и подготовили десять интересных задач, разработанных командами и партнерами Сбера, а также компаниями Альянса в сфере искусственного интеллекта», — рассказала заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.

Финальные состязания пройдут с 27 октября по 10 ноября. По их итогам победителей пригласят на торжественную церемонию награждения, которая состоится в Москве в рамках международной конференции AI Journey.

В этом году призовой фонд составляет 15,6 млн. Помимо денежных призов, победители получат возможность пройти специальную образовательную программу по подготовке российской сборной к участию в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) в 2026 году.