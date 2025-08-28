В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Три цвета: Белый»

Ленту в 1993 году выпустил польский режиссер Кшиштоф Кесьлевский. Постановщик известен по циклам «Три цвета» и «Декалог». Эксперты отметили его работы номинациями на «Золотой глобус», «Сезар», «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь».

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 30 августа показ драмы «Три цвета: Белый». После просмотра состоится обсуждение ленты с режиссером Давидом Джинчарадзе.

Польский парикмахер Кароль после развода с француженкой Доминик остается без средств к существованию и документов в чужом городе. Благодаря соотечественнику ему все-таки удается вернуться на родину, однако забыть жену он не может. Но не по тому, что хочет вернуть Доминик. Кароль очень хочет отомстить. Для этого он проворачивает на черном рынке несколько успешных операций и зарабатывает много денег.

Фильм будут показывать на французском и польском языках с русскими субтитрами.

Начало 30 августа в 18:00 по улице Красноармейской, 45. Стоимость участия 500 рублей. С собой можно приносить еду и безалкогольные напитки.