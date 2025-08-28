В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Три цвета: Белый»

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из фильма «Три цвета: Белый» © Скриншот видео с Rutube-канала «Гармония Жизни»
    Кадр из фильма «Три цвета: Белый» © Скриншот видео с Rutube-канала «Гармония Жизни»

В Краснодаре 30 августа покажут второй фильм из трилогии польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского (18+)

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 30 августа показ драмы «Три цвета: Белый». После просмотра состоится обсуждение ленты с режиссером Давидом Джинчарадзе.

Ленту в 1993 году выпустил польский режиссер Кшиштоф Кесьлевский. Постановщик известен по циклам «Три цвета» и «Декалог». Эксперты отметили его работы номинациями на «Золотой глобус», «Сезар», «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь».

Читайте также:

Польский парикмахер Кароль после развода с француженкой Доминик остается без средств к существованию и документов в чужом городе. Благодаря соотечественнику ему все-таки удается вернуться на родину, однако забыть жену он не может. Но не по тому, что хочет вернуть Доминик. Кароль очень хочет отомстить. Для этого он проворачивает на черном рынке несколько успешных операций и зарабатывает много денег.

Фильм будут показывать на французском и польском языках с русскими субтитрами.

Начало 30 августа в 18:00 по улице Красноармейской, 45. Стоимость участия 500 рублей. С собой можно приносить еду и безалкогольные напитки.

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре 31 августа состоится показ видеоверсии спектакля «Добрый человек из Сезуана».

Афиша Кино Краснодар Лекции отдых Развлечения События

Новости

В Краснодарском крае загорелись лес и нефтебаза после атаки БПЛА
В аэропорту Сочи серьезные задержки рейсов. Воздушная гавань не работала больше трех часов
В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Три цвета: Белый»
В Краснодаре в кино покажут психологический хоррор «Выход 8». Фильм стал сенсацией на Каннском кинофестивале
Новороссийск, Краснодар, Сочи и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных городов для переезда
Опубликован рейтинг лучших учебных заведений Краснодарского края в 2025 году. Какие школы в списке?

Лента новостей

Два родителя от класса
26 августа, 15:44
Два родителя от класса
В краснодарской школе ввели лимит на посещение школьной линейки 1 сентября
Поездка в Китай, 1 миллион рублей, гаджеты
Вчера, 11:55 Реклама
Поездка в Китай, 1 миллион рублей, гаджеты
Что еще можно выиграть в новой акции «Пятёрочки»
Власти Сочи сократят количество платных парковок по требованию жителей
26 августа, 17:50
Власти Сочи сократят количество платных парковок по требованию жителей

Реклама на сайте