В Краснодарский край и Ростовскую область планируют поставлять пиво из Северной Кореи

Компания «Восток-Энергия» ищет дистрибьюторов на юге России для поставки пива из КНДР

26 августа издание РБК сообщило, что компания «Восток-Энергия», поставляющая пиво Tumangang 11 из Северной Кореи в Россию, находится в поиске дистрибьюторов алкоголя для выхода на рынок Краснодарского края и Ростовской области. Об этом изданию рассказал директор компании Станислав Бусик.

Бусик отметил, что организация недавно начала продажи пива на Дальнем Востоке, но уже заинтересована в поставках напитка в крупные города юга России. 

По его словам, оценить объемы поставок и будущую стоимость продукта в ЮФО сейчас сложно, но в среднем розничная стоимость бутылки за объем 0,5 литра составляет 160 рублей. 

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров России Ирина Заседатель подчеркнула, что появление продукции из КНДР связано с текущей ситуацией на рынке РФ и уходом западных компаний. 

«Российские производители, безусловно, активизировались, но интерес к импортной продукции у потребителей сохранился. В этом смысле товары из КНДР могут вызвать любопытство и привлечь внимание, в том числе за счет своей уникальности и экзотичности», — прокомментировала она.

Также Заседатель заявила, что пиво в России — достаточно популярный продукт, поэтому спрос на пенное из Северной Кореи может быть высоким. 

