В Краснодарский край и Ростовскую область планируют поставлять пиво из Северной Кореи

Компания «Восток-Энергия» ищет дистрибьюторов на юге России для поставки пива из КНДР

26 августа издание РБК сообщило, что компания «Восток-Энергия», поставляющая пиво Tumangang 11 из Северной Кореи в Россию, находится в поиске дистрибьюторов алкоголя для выхода на рынок Краснодарского края и Ростовской области. Об этом изданию рассказал директор компании Станислав Бусик.

Бусик отметил, что организация недавно начала продажи пива на Дальнем Востоке, но уже заинтересована в поставках напитка в крупные города юга России.

По его словам, оценить объемы поставок и будущую стоимость продукта в ЮФО сейчас сложно, но в среднем розничная стоимость бутылки за объем 0,5 литра составляет 160 рублей.