800 тысяч российских учителей прошли обучение в «Орленке» онлайн

Около 800 тысяч учителей начальных классов прошли дистанционные курсы повышения квалификации от Всероссийского детского центра «Орленок» за 2024-2025 учебный год

Обучение для почти 800 тысяч педагогов за 2024-2025 учебный год организовал Всероссийский детский центр «Орленок» по нацпроекту «Молодежь и дети».

Занятия проходили онлайн с помощью платформы видеосвязи «MTS Линк». Как рассказала пресс-служба сервиса, наставники устраивали интерактивные вебинары, собрания и консультации для учителей из разных регионов страны, а педагоги делились обратной связью.