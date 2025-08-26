800 тысяч российских учителей прошли обучение в «Орленке» онлайн
Около 800 тысяч учителей начальных классов прошли дистанционные курсы повышения квалификации от Всероссийского детского центра «Орленок» за 2024-2025 учебный год
Обучение для почти 800 тысяч педагогов за 2024-2025 учебный год организовал Всероссийский детский центр «Орленок» по нацпроекту «Молодежь и дети».
Занятия проходили онлайн с помощью платформы видеосвязи «MTS Линк». Как рассказала пресс-служба сервиса, наставники устраивали интерактивные вебинары, собрания и консультации для учителей из разных регионов страны, а педагоги делились обратной связью.
Видеоплатформа для обучения работает на российской ИТ-инфраструктуре и входит в реестр отечественного ПО. По данным компании, в Краснодарском крае с начала 2025 года на 110% выросло количество организаций, начавших использовать этот сервис. Чаще всего его выбирают госучреждения и образовательные организации.
