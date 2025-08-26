Пользователи Авито стали вдвое чаще выбирать продавцов с хорошей репутацией

Более 85% контактов на Авито приходится на продавцов с высоким уровнем сервиса

Платформа Авито подвела итоги работы системы «Уровень сервиса», которая работает с ноября 2023 года. За это время доля контактов с продавцами, получившими высокие оценки, выросла в два раза и теперь превышает 85% от всех взаимодействий на платформе.

Система оценивает продавцов по ключевым для покупателей критериям: скорости ответа в чатах и на звонки, достоверности описаний товаров, отсутствие дублей объявлений и использованию Авито доставки и онлайн-бронирования. Итоговый балл выставляют по самому низкому показателю. Данные обновляются ежедневно на основе активности за последние 30 дней.

Средняя оценка уровня сервиса продавцов на Авито — 87 пунктов из 100. Самый высокий средний балл — у продавцов из Северо-Западного (87,2), Уральского (87,1), Приволжского (86,7) и Центрального (86,4) федеральных округов.

Как отметили в пресс-службе компании, почти 93% продавцов находятся в «зеленой» зоне (оценка выше 41 балла), что дает их объявлениям приоритет в поиске и рекомендациях. Большинство (70%) тех, кто попадал в «красную» зону, исправляют свои показатели в течение месяца по рекомендациям от платформы.

Руководитель направления репутации пользователей Авито Сергей Павлин рассказал, что компания прорабатывает возможные сценарии, в которых покупатели могут получить неудовлетворительный сервис: «Для этого мы используем тайных покупателей, данные логистических операторов, проверки через чат боты. В ряде случаев мы меняем критерии, если недовольство пользователей снизилось или мы получили негативную обратную связь. Например, с момента запуска системы, из критериев исключили скорость ответа в чате и отправки товара. В то же время добавились новые: наличие дублей объявлений или достоверность описаний».