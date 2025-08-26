На курорте Красная Поляна отметят День знаний

На курорте Красная Поляна введут специальный тариф для детей. Он будет действовать два дня

С 31 августа по 1 сентября в честь Дня знаний на курорте Красная Поляна будет действовать специальный тариф для детей.

В акцию включены: подъем на всех канатных дорогах, один маршрут веревочного парка на выбор и мастер-класс по горному туризму от школы «Три вершины». Также каждому ребенку вручат купон на бесплатное мороженое.