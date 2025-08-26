На курорте Красная Поляна отметят День знаний

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

На курорте Красная Поляна введут специальный тариф для детей. Он будет действовать два дня

С 31 августа по 1 сентября в честь Дня знаний на курорте Красная Поляна будет действовать специальный тариф для детей. 

В акцию включены: подъем на всех канатных дорогах, один маршрут веревочного парка на выбор и мастер-класс по горному туризму от школы «Три вершины». Также каждому ребенку вручат купон на бесплатное мороженое.  

Приобрести билеты можно за 500 рублей в кассах курорта. Тариф действует при предъявлении свидетельства о рождении или паспорта для гостей от 6 до 17 лет. Для детей до 6 лет включительно проход бесплатный, но билет на канатную дорогу не предоставляется. 

Дети могут подняться по канатной дороге только в сопровождении лиц старше 18 лет. Для родителей действует скидка 10% на тариф «Панорама Красной поляны». Она распространяется на два взрослых билета, приобретенных одновременного с детским по тарифу «День знаний». 

Как писали Юга.ру, курорт Красная Поляна открыл продажи ски-пассов на зимний сезон со скидкой 20%.

