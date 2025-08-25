Квартиры от девелопера ТОЧНО появились на Wildberries

ГК ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) стала первым кубанским девелопером — партнером Wildberries. Теперь на маркетплейсе появятся квартиры застройщика

ГК ТОЧНО объявила о выходе на Wildberries для продвижения своих проектов. Теперь с предложениями застройщика можно будет ознакомиться и на маркетплейсе. Сегодня в портфеле ТОЧНО — 6 млн кв. метров жилья, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры. Девелопер возводит свои проекты в восьми регионах и 15 городах России.

Партнерство ТОЧНО и Wildberries&Russ будет реализовано благодаря запуску раздела «WB Новостройки». Пока он работает в тестовом режиме, но уже доступен в приложении и на сайте маркетплейса.

«Гордимся, что теперь появится еще один современный и надежный способ покупки недвижимости. Теперь можно выбрать, забронировать и приобрести жилье удобно и быстро, как это делается с обычными товарами. Типа одежды или бытовой техники. Поздравляю обе команды — процесс покупки квартиры вышел на новый уровень», — поделился владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.

В карточках указано: расположение объекта, срок сдачи в эксплуатацию, количество комнат, площадь, цена, а также другие параметры и фото. Потребители смогут в один клик связаться с застройщиком по телефону, не покидая маркетплейс. После завершения тестирования функционал нового раздела будет расширяться.

«В первые дни после тестового запуска мы увидели большой интерес к разделу, как со стороны потребителей, так и представителей девелоперского сообщества. Мы предлагаем рынку новостроек востребованный и удобный формат, и рассчитываем стать значимым каналом продаж для наших партнеров. А клиенты маркетплейса могут рассчитывать на удобство выбора недвижимости и большое количество выгодных предложений», — отметил директор по развитию бизнеса направления «Новостройки» компании РВБ Денис Петрушевский.

Выход федерального девелопера на маркетплейс стал частью стратегии ГК ТОЧНО по цифровизации бизнеса. Среди других партнеров — компании Домклик, Сколково, Аэрофлот, Экоплант. Благодаря сотрудничеству ТОЧНО с Wildberries покупатели смогут искать квартиру там же, где они привыкли заказывать повседневные товары.

Как писали Юга.ру, краснодарский девелопер ТОЧНО инвестирует 13,5 млрд рублей в строительство нового ЖК в Москве.

