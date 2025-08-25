Квартиры от девелопера ТОЧНО появились на Wildberries

ГК ТОЧНО объявила о выходе на Wildberries для продвижения своих проектов. Теперь с предложениями застройщика можно будет ознакомиться и на маркетплейсе. Сегодня в портфеле ТОЧНО — 6 млн кв. метров жилья, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры. Девелопер возводит свои проекты в восьми регионах и 15 городах России.

Партнерство ТОЧНО и Wildberries&Russ будет реализовано благодаря запуску раздела «WB Новостройки». Пока он работает в тестовом режиме, но уже доступен в приложении и на сайте маркетплейса.