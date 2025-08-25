В Краснодаре 25 августа более 80 улиц останутся без света

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре планово отключат электричество. Делимся списком адресов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 25 августа в Краснодаре отключат электричество.

С 10:00 до 13:00 света не будет по адресу:

  • Красная, 74.

С 13:00 до 14:00:

  • Красная, 202, 202/а, 204, 206.

Краснодарский краевой суд подтвердил бездействие регионального Министерства ЖКХ:

А с 9:00 до 17:00 на улицах:

  • Красная, 170-174;
  • Хакурате, 3-5;
  • Лысенко Атамана, 2-56, 1-29;
  • Джубгинская, 2;
  • Изумрудная, 2-30;
  • Лаврова Леонида, 1-51, 2, 18;
  • Бородинская, 155;
  • поселок Знаменский, Свободы, 11;
  • Пашковский перекат, 1, 6/1, 4, 10;
  • Светлая, 1-7, 2-14, 15-27;
  • Магистральная, 3;
  • Стасова, 159, 161;
  • Ставропольская, 177-189, 185/а;
  • Садовая, 143-151, 159;
  • Горная, 1-7, 8-10;
  • Заводская, 1-13, 2-26;
  • Степная, 2-24;
  • Кубанонабережная, 1-9;
  • 1-й Кубанонабережный проезд, 2-10;
  • 2-й Кубанонабережный проезд, 2-8, 1-7;
  • Бригадная, 43-73, 48-74;
  • Строительная, 11-59, 22-60;
  • Курганная, 39-69, 58;
  • Хуторская, 3;
  • Обрезная, 24-68, 21-55;
  • Мичурина, 49-73, 54-76;
  • Гагарина, 18-20;
  • Московская, 80;
  • Троицкая, 5, 25-69, 59, 77-105, 26-64;
  • Владимирская, 8, 9-17, 32, 55;
  • Андреевская, 1-13, 4-12;
  • Семеновская, 16-34, 35-43, 52-56, 66-86, 57-63;
  • Упорная, 2-14, 3-15, 22-24, 19-25;
  • Дозорная, 2,3;
  • Терская, 6-12;
  • 1-я Гвардейская, 69;
  • Понурская, 8-18;
  • Упорная, 22-26, 19-27;
  • Артемовская, 10-18, 7-11;
  • Народная, 1-23, 94-118, 4-22;
  • Екатериновская, 10, 11, 32-34;
  • Ленский переулок, 1-35, 2-36;
  • Цветная, 5;
  • Очаковская, 3, 16;
  • Щербины Федора, 2, 4;
  • Тверская, 1-15, 4;
  • 2-я Тверская, 2/1, 2;
  • Ратной Славы, 22-24, 40;
  • Петрова Генерала, 22-24;
  • Альпийская, 13;
  • Бабича Атамана, 11;
  • Тепличная, 104;
  • 16-й Полевой участок, 1-7;
  • Волховская, 14;
  • Комарова, 21, 26/1;
  • Средняя, 69-87, 68-86, 82/7;
  • Тополиная, 24-28, 21-27;
  • Крайняя, 1-15;
  • Лунная, 3-19, 10-26;
  • Российская, 127-133, 281-283, 362-366, 357;
  • Аксайская, 1-35, 43-57, 2-48;
  • Микешина, 14-46, 17-39, 45-57;
  • Мальгерба, 18-36, 17-41;
  • Есенина, 16, 228-234;
  • Кухаренко, 4-34, 21-27;
  • Красюка, 1-31, 2-38, 211-231;
  • Кармалина, 11-33, 18-40;
  • Солнечная, 27-57;
  • Российская, 119-255;
  • Пирогова, 1-13;
  • Адыгейская Набережная, 79-119;
  • 1-й Адыгейский переулок, 1-3;
  • Вишняковой, 5/2, 22-58, 23-49;
  • Северная, 498-506, 516;
  • Березанская, 39, 43-61, 56-66;
  • Новокузнечная, 105, 93;
  • Базовская, 248-254, 173-189;
  • Костылева, 208-238, 187-201;
  • Промышленная, 110-110, 52-86, 21;
  • Петровский переулок, 22-26, 2-20, 5-23;
  • 1-я Линия, 209-229, 228-250;
  • проезд 1-я Линия, 90;
  • 3-я Линия, 68;
  • 4-я Линия, 77-113, 86-118;
  • 5-я Линия, 82, 75-101.

Как писали Юга.ру, около 8 тыс. жителей Ростовской области остались без воды после пожара на нефтезаводе.

Город ЖКХ Краснодар Энергетика

Новости

ФК «Краснодар» повторил свою самую крупную победу и набрал рекордные баллы на старте в РПЛ
В Краснодарском крае вырос спрос на Wi-Fi-роутеры на фоне отключений мобильного интернета
В Краснодаре 25 августа более 80 улиц останутся без света
В Краснодарском крае в СИЗО закончились свободные места. Правительство поручило создать новые
Тепло и без осадков. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале последней недели лета?
Около 8 тыс. жителей Ростовской области остались без воды после пожара на нефтезаводе

Лента новостей

Реклама на сайте