В Краснодаре 25 августа более 80 улиц останутся без света
В Краснодаре планово отключат электричество. Делимся списком адресов
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 25 августа в Краснодаре отключат электричество.
С 10:00 до 13:00 света не будет по адресу:
- Красная, 74.
С 13:00 до 14:00:
- Красная, 202, 202/а, 204, 206.
А с 9:00 до 17:00 на улицах:
- Красная, 170-174;
- Хакурате, 3-5;
- Лысенко Атамана, 2-56, 1-29;
- Джубгинская, 2;
- Изумрудная, 2-30;
- Лаврова Леонида, 1-51, 2, 18;
- Бородинская, 155;
- поселок Знаменский, Свободы, 11;
- Пашковский перекат, 1, 6/1, 4, 10;
- Светлая, 1-7, 2-14, 15-27;
- Магистральная, 3;
- Стасова, 159, 161;
- Ставропольская, 177-189, 185/а;
- Садовая, 143-151, 159;
- Горная, 1-7, 8-10;
- Заводская, 1-13, 2-26;
- Степная, 2-24;
- Кубанонабережная, 1-9;
- 1-й Кубанонабережный проезд, 2-10;
- 2-й Кубанонабережный проезд, 2-8, 1-7;
- Бригадная, 43-73, 48-74;
- Строительная, 11-59, 22-60;
- Курганная, 39-69, 58;
- Хуторская, 3;
- Обрезная, 24-68, 21-55;
- Мичурина, 49-73, 54-76;
- Гагарина, 18-20;
- Московская, 80;
- Троицкая, 5, 25-69, 59, 77-105, 26-64;
- Владимирская, 8, 9-17, 32, 55;
- Андреевская, 1-13, 4-12;
- Семеновская, 16-34, 35-43, 52-56, 66-86, 57-63;
- Упорная, 2-14, 3-15, 22-24, 19-25;
- Дозорная, 2,3;
- Терская, 6-12;
- 1-я Гвардейская, 69;
- Понурская, 8-18;
- Упорная, 22-26, 19-27;
- Артемовская, 10-18, 7-11;
- Народная, 1-23, 94-118, 4-22;
- Екатериновская, 10, 11, 32-34;
- Ленский переулок, 1-35, 2-36;
- Цветная, 5;
- Очаковская, 3, 16;
- Щербины Федора, 2, 4;
- Тверская, 1-15, 4;
- 2-я Тверская, 2/1, 2;
- Ратной Славы, 22-24, 40;
- Петрова Генерала, 22-24;
- Альпийская, 13;
- Бабича Атамана, 11;
- Тепличная, 104;
- 16-й Полевой участок, 1-7;
- Волховская, 14;
- Комарова, 21, 26/1;
- Средняя, 69-87, 68-86, 82/7;
- Тополиная, 24-28, 21-27;
- Крайняя, 1-15;
- Лунная, 3-19, 10-26;
- Российская, 127-133, 281-283, 362-366, 357;
- Аксайская, 1-35, 43-57, 2-48;
- Микешина, 14-46, 17-39, 45-57;
- Мальгерба, 18-36, 17-41;
- Есенина, 16, 228-234;
- Кухаренко, 4-34, 21-27;
- Красюка, 1-31, 2-38, 211-231;
- Кармалина, 11-33, 18-40;
- Солнечная, 27-57;
- Российская, 119-255;
- Пирогова, 1-13;
- Адыгейская Набережная, 79-119;
- 1-й Адыгейский переулок, 1-3;
- Вишняковой, 5/2, 22-58, 23-49;
- Северная, 498-506, 516;
- Березанская, 39, 43-61, 56-66;
- Новокузнечная, 105, 93;
- Базовская, 248-254, 173-189;
- Костылева, 208-238, 187-201;
- Промышленная, 110-110, 52-86, 21;
- Петровский переулок, 22-26, 2-20, 5-23;
- 1-я Линия, 209-229, 228-250;
- проезд 1-я Линия, 90;
- 3-я Линия, 68;
- 4-я Линия, 77-113, 86-118;
- 5-я Линия, 82, 75-101.
Как писали Юга.ру, около 8 тыс. жителей Ростовской области остались без воды после пожара на нефтезаводе.
