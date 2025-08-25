В Краснодаре 25 августа более 80 улиц останутся без света

В Краснодаре планово отключат электричество. Делимся списком адресов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 25 августа в Краснодаре отключат электричество. С 10:00 до 13:00 света не будет по адресу: Красная, 74. С 13:00 до 14:00: Красная, 202, 202/а, 204, 206.

А с 9:00 до 17:00 на улицах: Красная, 170-174;

Хакурате, 3-5;

Лысенко Атамана, 2-56, 1-29;

Джубгинская, 2;

Изумрудная, 2-30;

Лаврова Леонида, 1-51, 2, 18;

Бородинская, 155;

поселок Знаменский, Свободы, 11;

Пашковский перекат, 1, 6/1, 4, 10;

Светлая, 1-7, 2-14, 15-27;

Магистральная, 3;

Стасова, 159, 161;

Ставропольская, 177-189, 185/а;

Садовая, 143-151, 159;

Горная, 1-7, 8-10;

Заводская, 1-13, 2-26;

Степная, 2-24;

Кубанонабережная, 1-9;

1-й Кубанонабережный проезд, 2-10;

2-й Кубанонабережный проезд, 2-8, 1-7;

Бригадная, 43-73, 48-74;

Строительная, 11-59, 22-60;

Курганная, 39-69, 58;

Хуторская, 3;

Обрезная, 24-68, 21-55;

Мичурина, 49-73, 54-76;

Гагарина, 18-20;

Московская, 80;

Троицкая, 5, 25-69, 59, 77-105, 26-64;

Владимирская, 8, 9-17, 32, 55;

Андреевская, 1-13, 4-12;

Семеновская, 16-34, 35-43, 52-56, 66-86, 57-63;

Упорная, 2-14, 3-15, 22-24, 19-25;

Дозорная, 2,3;

Терская, 6-12;

1-я Гвардейская, 69;

Понурская, 8-18;

Упорная, 22-26, 19-27;

Артемовская, 10-18, 7-11;

Народная, 1-23, 94-118, 4-22;

Екатериновская, 10, 11, 32-34;

Ленский переулок, 1-35, 2-36;

Цветная, 5;

Очаковская, 3, 16;

Щербины Федора, 2, 4;

Тверская, 1-15, 4;

2-я Тверская, 2/1, 2;

Ратной Славы, 22-24, 40;

Петрова Генерала, 22-24;

Альпийская, 13;

Бабича Атамана, 11;

Тепличная, 104;

16-й Полевой участок, 1-7;

Волховская, 14;

Комарова, 21, 26/1;

Средняя, 69-87, 68-86, 82/7;

Тополиная, 24-28, 21-27;

Крайняя, 1-15;

Лунная, 3-19, 10-26;

Российская, 127-133, 281-283, 362-366, 357;

Аксайская, 1-35, 43-57, 2-48;

Микешина, 14-46, 17-39, 45-57;

Мальгерба, 18-36, 17-41;

Есенина, 16, 228-234;

Кухаренко, 4-34, 21-27;

Красюка, 1-31, 2-38, 211-231;

Кармалина, 11-33, 18-40;

Солнечная, 27-57;

Российская, 119-255;

Пирогова, 1-13;

Адыгейская Набережная, 79-119;

1-й Адыгейский переулок, 1-3;

Вишняковой, 5/2, 22-58, 23-49;

Северная, 498-506, 516;

Березанская, 39, 43-61, 56-66;

Новокузнечная, 105, 93;

Базовская, 248-254, 173-189;

Костылева, 208-238, 187-201;

Промышленная, 110-110, 52-86, 21;

Петровский переулок, 22-26, 2-20, 5-23;

1-я Линия, 209-229, 228-250;

проезд 1-я Линия, 90;

3-я Линия, 68;

4-я Линия, 77-113, 86-118;

5-я Линия, 82, 75-101.