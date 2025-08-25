В Краснодарском крае в СИЗО закончились свободные места. Правительство поручило создать новые
20 августа Правительство РФ опубликовало постановление о поручении увеличить количество мест в следственных изоляторах (СИЗО) из-за превышения лимитов наполнения в некоторых регионах. В списке значатся Ингушетия, Карелия, Татарстан, Тыва, Краснодарский и Ставропольский края, Москва, Амурская, Воронежская, Московская и Тамбовская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Крым и Севастополь.
В постановлении говорится, что в стране нужно построить 11 следственных изоляторов на 11,23 тыс. мест, 14 режимных корпусов на 3,42 тыс. мест, реконструировать четыре режимных корпуса на 0,425 тыс. мест, возвести 118 объектов вспомогательного назначения в СИЗО. На эти цели выделят 359,2 млрд рублей.
Авторы подчеркивают необходимость расширения инфраструктуры СИЗО для обеспечения соблюдения прав содержащихся под стражей и нормального функционирования системы предварительного заключения. Согласно документу, срок действия федеральной программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» продлен с 2030 до 2035 года.
