«О чем «Властелин колец» на самом деле?» В Краснодаре состоится лекция о книгах Толкина

Кадр из трейлера к фильму «Хоббит: Нежданное путешествие» © Скриншот видео с Rutube-канала «КиноПИК»

Кадр из трейлера к фильму «Хоббит: Нежданное путешествие» © Скриншот видео с Rutube-канала «КиноПИК»

Филолог расскажет о творчестве одного из самых известных писателей XX века (16+)

Проект «Литцентр» анонсировал на 6 сентября лекцию «Джон Толкин: создание нового мифа и Око Саурона». Филолог-культуролог Анастасия Чернова расскажет о произведениях одного из самых известных писателей XX века. Программа: Как Толкин стал основателем жанра фэнтези и писателем вне времени?

О каком величии он пишет в своих письмах сыну, и как это связано с «утратой золотого века» в его произведениях?

Кто является по-настоящему главным героем книг писателя?

Где зарождается древнейшее зло?

О чем «Властелин колец» и «Хоббит, или Туда и обратно» на самом деле?

Читайте также: В Краснодаре сотрудник Эрмитажа расскажет о ключевых вещах человечества

Джон Толкин написал 37 книг. Самыми известными стали «Властелин колец» и «Хоббит, или Туда и обратно». Произведения писателя оказали огромное влияние на мировую культуру XX и XXI века. Их неоднократно адаптированы для кино, мультипликации, аудиопьес, театральной сцены, компьютерных игр. Лекция состоится 6 сентября в 18:00 по улице Ишунина, 2 (культурное пространство «Спутник»).