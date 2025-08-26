«О чем «Властелин колец» на самом деле?» В Краснодаре состоится лекция о книгах Толкина
Филолог расскажет о творчестве одного из самых известных писателей XX века (16+)
Проект «Литцентр» анонсировал на 6 сентября лекцию «Джон Толкин: создание нового мифа и Око Саурона». Филолог-культуролог Анастасия Чернова расскажет о произведениях одного из самых известных писателей XX века.
Программа:
- Как Толкин стал основателем жанра фэнтези и писателем вне времени?
- О каком величии он пишет в своих письмах сыну, и как это связано с «утратой золотого века» в его произведениях?
- Кто является по-настоящему главным героем книг писателя?
- Где зарождается древнейшее зло?
- О чем «Властелин колец» и «Хоббит, или Туда и обратно» на самом деле?
Джон Толкин написал 37 книг. Самыми известными стали «Властелин колец» и «Хоббит, или Туда и обратно». Произведения писателя оказали огромное влияние на мировую культуру XX и XXI века. Их неоднократно адаптированы для кино, мультипликации, аудиопьес, театральной сцены, компьютерных игр.
Лекция состоится 6 сентября в 18:00 по улице Ишунина, 2 (культурное пространство «Спутник»).
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 31 августа филологи прочитают письма Александра Пушкина и Натальи Гончаровой.