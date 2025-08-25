Тепло и без осадков. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале последней недели лета?

  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 25-26 августа. В регионе будет солнечно, осадков не ожидается

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 25 и 26 августа ожидается переменная облачность. Ветер слабый, но местами порывы могут достигать 12-14 м/с.

Температура воздуха 25 августа ночью — 12-17 °С, днем — 23-28 °С. 26 августа ночью — 10-15 °С, а днем воздух прогреется до 30 °С.

В горах ночью — 5-10 °С, днем — 10-15 °С. На Черноморском побережье ночью — 16-21 °С, днем — 24-29 °С.

В Краснодаре в начале рабочей недели прогнозируют переменную облачность. Ночи в столице Кубани в понедельник и во вторник, 25-26 августа, будут прохладными — 12-14 °С, днем потеплеет до 27-29 °С.

