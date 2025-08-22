Облачность и кратковременные дожди. Узнали погоду на выходные в Краснодаре и крае

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики сообщили прогноз погоды на Кубани 23 и 24 августа. В субботу будет солнечно, а в воскресенье ожидается дождь

Гидрометцентр Краснодара сообщил прогноз погоды в городе и крае 23 и 24 августа. 

23 августа в Краснодаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер до 11 м/с. Температура воздуха 33-35 °С. 

В крае также прогнозируют переменную облачность, ветер от 5 до 18 м/с. В некоторых районах возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха в юго-восточных предгорных районах — 31-36 °С. 

На Черноморском побережье температура воздуха составит 27-32 °С, на Азовском — 26-31 °С. 

В Краснодарском крае из-за ливней возможны подъемы воды в реках и паводки:

24 августа в Краснодаре прогнозируют дождь с порывами ветра до 4 м/с, воздух прогреется до 29 °С. 

В крае ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозой в отдельных районах, ветер до 18 м/с. В некоторых местах возможен сильный дождь. Температура воздуха в юго-восточных предгорных районах — 25-30 °С, в горах 15-20 °С. 

На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность, местами кратковременный дождь и гроза, ветер до 18 м/с. Температура воздуха составит 24-29 °С.

Как писали Юга.ру, Азовское море в Краснодарском крае остыло до 23 °С, а Черное море теплее всего в Сочи и Туапсе.

