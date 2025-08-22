Девелопер ТОЧНО открыл продажи на Западном обходе Краснодара
Группа компаний ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) открыла новый отдел продаж на Западном обходе Краснодара
Офис ГК ТОЧНО расположен вблизи гипермаркета «Лента». Он уже принимает клиентов и партнеров в будние дни с 8:00 до 19:00 и в выходные с 9:00 до 19:00.
Теперь купить квартиру девелопера можно из любой части Краснодара. Новый офис ТОЧНО находится рядом с выездом на улицы Красных Партизан и Калинина, ТЦ «Лента» и ТРЦ «Красная площадь», а также микрорайон «Немецкая деревня».
К 2027 году власти планируют расширить Западный обход до шести полос в каждом направлении, а рядом проложит новую трамвайную линию. Это улучшит транспортную доступность локации для клиентов и партнеров.
Здание площадью 34,1 кв. метров представляет собой павильон в фирменном стиле ТОЧНО и включает холл, рабочую зону для менеджеров и встреч с клиентами для заключения сделок, а также презентационный зал. В офисе девелопер обустроил и «пляж продаж» — зону отдыха с мягкими шезлонгами.
В новом отделе продаж представлены все проекты ТОЧНО в восьми регионах и 15 городах страны. Приобрести жилую и коммерческую недвижимость, включая парковки и кладовые помещения, можно как для проживания, так и долгосрочной инвестиции. Менеджеры проведут консультации по ЖК и предложат индивидуальные условия для покупки.
«Главный ресурс в жизни современного человека — время. Понимая это, мы открыли новый мобильный офис на западе Краснодара. Теперь процесс покупки квартиры от ТОЧНО для жителей этой части города станет максимально доступным и комфортным», — рассказал директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.
