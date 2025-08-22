Девелопер ТОЧНО открыл продажи на Западном обходе Краснодара

Офис ГК ТОЧНО расположен вблизи гипермаркета «Лента». Он уже принимает клиентов и партнеров в будние дни с 8:00 до 19:00 и в выходные с 9:00 до 19:00.

Теперь купить квартиру девелопера можно из любой части Краснодара. Новый офис ТОЧНО находится рядом с выездом на улицы Красных Партизан и Калинина, ТЦ «Лента» и ТРЦ «Красная площадь», а также микрорайон «Немецкая деревня».



К 2027 году власти планируют расширить Западный обход до шести полос в каждом направлении, а рядом проложит новую трамвайную линию. Это улучшит транспортную доступность локации для клиентов и партнеров.