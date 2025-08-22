В Краснодарском крае из-за ливней возможны подъемы воды в реках и паводки. При этом будет жарко

На Кубани и по всему Северному Кавказу прогнозируют сильные дожди и подтопления

22 августа «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщил, что в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа сохраняется жара, а также возможны сильные осадки и подтопления.

Вильфанд отметил, что температура на юге — 28-33 °С, температура воды на Черноморском побережье — 26-27 °С, а на курортах Крыма — 25 °С.