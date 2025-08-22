В Краснодарском крае из-за ливней возможны подъемы воды в реках и паводки. При этом будет жарко

Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Чечня

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани и по всему Северному Кавказу прогнозируют сильные дожди и подтопления

22 августа «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщил, что в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа сохраняется жара, а также возможны сильные осадки и подтопления. 

Вильфанд отметил, что температура на юге — 28-33 °С, температура воды на Черноморском побережье — 26-27 °С, а на курортах Крыма — 25 °С.

Азовское море в Краснодарском крае остыло до 23 °С:

При этом синоптик прогнозирует сильные осадки, которые могут привести подъемы воды в реках, в частности в районе Сочи и Сириуса. Стоит отметить, что Гидрометцентры Краснодарского края и Сочи не сообщали о паводках. 

Вильфанд отметил, что в регионах Северного Кавказа также прогнозируются подъемы воды в реках. 

Как писали Юга.ру, синоптик Вениамин Голубитченко прогнозирует в Краснодарском крае усиление штормов, засух и наводнений.

Адыгея Дагестан Краснодар Погода Сириус Сочи Черное море Чечня

Новости

36 тыс. рублей. Краснодарка рассказала, за сколько собрала ребенка в первый класс
«Водителей чуть ли не обокрали на ровном месте». Жители Горячего Ключа пожаловались на неисправную камеру, из-за которой им пришли штрафы на несколько миллионов
Экс-заместитель транспортного прокурора Туапсе Тимур Евтых отсудил 7,5 млн рублей за незаконное уголовное преследование
В Краснодарском крае из-за ливней возможны подъемы воды в реках и паводки. При этом будет жарко
Краснодарский краевой суд подтвердил бездействие регионального Министерства ЖКХ. Ведомство провалило мусорную реформу
В Краснодаре 22 августа тысячи жителей останутся без света из-за плановых отключений

Лента новостей

Реклама на сайте