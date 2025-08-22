В Краснодарском крае из-за ливней возможны подъемы воды в реках и паводки. При этом будет жарко
На Кубани и по всему Северному Кавказу прогнозируют сильные дожди и подтопления
22 августа «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщил, что в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа сохраняется жара, а также возможны сильные осадки и подтопления.
Вильфанд отметил, что температура на юге — 28-33 °С, температура воды на Черноморском побережье — 26-27 °С, а на курортах Крыма — 25 °С.
Азовское море в Краснодарском крае остыло до 23 °С:
При этом синоптик прогнозирует сильные осадки, которые могут привести подъемы воды в реках, в частности в районе Сочи и Сириуса. Стоит отметить, что Гидрометцентры Краснодарского края и Сочи не сообщали о паводках.
Вильфанд отметил, что в регионах Северного Кавказа также прогнозируются подъемы воды в реках.
Как писали Юга.ру, синоптик Вениамин Голубитченко прогнозирует в Краснодарском крае усиление штормов, засух и наводнений.