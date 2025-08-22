В Краснодаре 22 августа тысячи жителей останутся без света из-за плановых отключений

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре снова отключат электричество. Собрали список адресов, где не будет света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 22 августа в Краснодаре отключат электричество.

С 8:00 до 15:00 света не будет по адресам:

  • Тургенева, 47, 57, 39-71;
  • проезд Тургенева, 30-40, 35-45 ,10-18, 11-21;
  • Власова, 242, 263-269,242-248, 249-263, 212-240, 235-245;
  • Артиллерийская, 261-261, 287-287, 289-309, 224-262, 247-285;
  • Карла Маркса, 48-60, 59-71, 73-89, 62-78;
  • Рылеева, 181;
  • Воровского, 27-43, 38-76;
  • Северная, 203-221, 223-223.

С 9:00 до 15:00:

  • Новороссийская, 3/7, 3/11, 140, 154, 140-170;
  • проезд Новороссийский, 2-18;
  • проезд Петуховский, 2-20;
  • Стасова, 159, 159/1, 161;
  • Ставропольская, 177, 181, 183, 185, 183/а, 183/б, 185/а, 189, 189/1;
  • Красных Партизан, 217;
  • Фиалковая, 31;
  • Апельсиновая, 123, 124-136, 123-137;
  • Смородиновая, 5;
  • Пихтовая, 67-75,74-80;
  • Главная, 611-611, 620-620, 614-624, 623-625, 610-610;
  • Декоративная, 39-51, 40-59;
  • Урожайная, 11-23, 12-24;
  • Яблочная, 95-107, 100-108;
  • Виноградная, 140;
  • Ростовское шоссе, 25/4, 25/7, 26, 27/1;
  • Пригородная, 96, 289/3;
  • 2-я Трудовая, 1;
  • Раздельная, 2/А;
  • Гастелло, 26;
  • Полевая, 112-128, 109-125;
  • проезд Полевой, 9, 13, 15, 15/1, 1-19, 48-60;
  • Грибоедова, 10, 61-85;
  • Нестерова, 97-125;
  • проезд Циолковского, 10-16, 17-31, 108-122;
  • 3-проезд Сафонова, 2-20, 1-27;
  • 4-й проезд Сафонова, 33-43, 23-29, 50-76;
  • Большевистская, 127, 129-149;
  • Брестская, 86/2;
  • Губкина, 62-84, 63-85, 87, 87/а;
  • Изосимова, 10;
  • Батуринская, 41.

Власти Геленджика ограничили подачу воды:

С 9:00 до 15:30 электричество отключат на улицах:

  • Шолохова, 1;
  • Агрохимическая, 64, 67, 83, 94, 80-84, 88;
  • Есенина, 37-49, 61, 51-89;
  • Климова, 13, 16-20;
  • Гулика, 14-18, 15-19;
  • Алмазная, 1-17, 2-16;
  • переулок Алмазный, 7-9;
  • Ангарская, 5-17;
  • Концевича, 1-15, 6-14;
  • Димитрова, 1;
  • Воронежская, 55;
  • 1-й Нижний проезд , 4-10;
  • Нижняя, 3-9, 6-10;
  • 1-й Западный проезд, 3-17, 2-16;
  • 2-й Западный проезд, 6;
  • Верхняя, 4-8, 1-9;
  • 1-й Верхний проезд, 3-3, 2-8.

С 9:00 до 17:00:

  • Большевистская, 19;
  • Красная, 96-104, 98 ,100, 104;
  • Красноармейская, 63-73, 71, 73, 74-86, 75, 80, 91, 93;
  • Пашковская, 77, 79, 80, 84, 90;
  • Коммунаров, 95/3;
  • Длинная, 122;
  • Горького, 113-125, 121, 125.

С 9:00 до 12:00:

  • 70-летия Октября, 22/1, 24;
  • Вольная, 39, 39/1;
  • Старокубанская, 4, 6, 6/1, 19-77, 20, 13-15, 23, 32, 37, 40, 48, 44-76;
  • Свободная, 82-82, 81-83.

С 13:00 до 15:00:

  • 1-я Гвардейская, 4;
  • Свободы, 7.

С 11:00 до 12:00:

  • Селезнева, 90-94.

А с 21:00 22 августа до 6:00 23 августа:

  • Беларусская, 50, 54;
  • Хабаровская, 77, 77/1;
  • Новороссийская, 210;
  • Алтайская, 18, 18/1, 53;
  • Уральская, 63-63, 96, 96/3, 96/4.

Как писали Юга.ру, 18 августа в Ростовской области из крана потекла воспламеняющаяся вода с запахом бензина.

Город ЖКХ Краснодар общество Энергетика

Новости

36 тыс. рублей. Краснодарка рассказала, за сколько собрала ребенка в первый класс
«Водителей чуть ли не обокрали на ровном месте». Жители Горячего Ключа пожаловались на неисправную камеру, из-за которой им пришли штрафы на несколько миллионов
Экс-заместитель транспортного прокурора Туапсе Тимур Евтых отсудил 7,5 млн рублей за незаконное уголовное преследование
В Краснодарском крае из-за ливней возможны подъемы воды в реках и паводки. При этом будет жарко
Краснодарский краевой суд подтвердил бездействие регионального Министерства ЖКХ. Ведомство провалило мусорную реформу
В Краснодаре 22 августа тысячи жителей останутся без света из-за плановых отключений

Лента новостей

Реклама на сайте