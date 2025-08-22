В Краснодаре 22 августа тысячи жителей останутся без света из-за плановых отключений
В Краснодаре снова отключат электричество. Собрали список адресов, где не будет света
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 22 августа в Краснодаре отключат электричество.
С 8:00 до 15:00 света не будет по адресам:
- Тургенева, 47, 57, 39-71;
- проезд Тургенева, 30-40, 35-45 ,10-18, 11-21;
- Власова, 242, 263-269,242-248, 249-263, 212-240, 235-245;
- Артиллерийская, 261-261, 287-287, 289-309, 224-262, 247-285;
- Карла Маркса, 48-60, 59-71, 73-89, 62-78;
- Рылеева, 181;
- Воровского, 27-43, 38-76;
- Северная, 203-221, 223-223.
С 9:00 до 15:00:
- Новороссийская, 3/7, 3/11, 140, 154, 140-170;
- проезд Новороссийский, 2-18;
- проезд Петуховский, 2-20;
- Стасова, 159, 159/1, 161;
- Ставропольская, 177, 181, 183, 185, 183/а, 183/б, 185/а, 189, 189/1;
- Красных Партизан, 217;
- Фиалковая, 31;
- Апельсиновая, 123, 124-136, 123-137;
- Смородиновая, 5;
- Пихтовая, 67-75,74-80;
- Главная, 611-611, 620-620, 614-624, 623-625, 610-610;
- Декоративная, 39-51, 40-59;
- Урожайная, 11-23, 12-24;
- Яблочная, 95-107, 100-108;
- Виноградная, 140;
- Ростовское шоссе, 25/4, 25/7, 26, 27/1;
- Пригородная, 96, 289/3;
- 2-я Трудовая, 1;
- Раздельная, 2/А;
- Гастелло, 26;
- Полевая, 112-128, 109-125;
- проезд Полевой, 9, 13, 15, 15/1, 1-19, 48-60;
- Грибоедова, 10, 61-85;
- Нестерова, 97-125;
- проезд Циолковского, 10-16, 17-31, 108-122;
- 3-проезд Сафонова, 2-20, 1-27;
- 4-й проезд Сафонова, 33-43, 23-29, 50-76;
- Большевистская, 127, 129-149;
- Брестская, 86/2;
- Губкина, 62-84, 63-85, 87, 87/а;
- Изосимова, 10;
- Батуринская, 41.
Власти Геленджика ограничили подачу воды:
С 9:00 до 15:30 электричество отключат на улицах:
- Шолохова, 1;
- Агрохимическая, 64, 67, 83, 94, 80-84, 88;
- Есенина, 37-49, 61, 51-89;
- Климова, 13, 16-20;
- Гулика, 14-18, 15-19;
- Алмазная, 1-17, 2-16;
- переулок Алмазный, 7-9;
- Ангарская, 5-17;
- Концевича, 1-15, 6-14;
- Димитрова, 1;
- Воронежская, 55;
- 1-й Нижний проезд , 4-10;
- Нижняя, 3-9, 6-10;
- 1-й Западный проезд, 3-17, 2-16;
- 2-й Западный проезд, 6;
- Верхняя, 4-8, 1-9;
- 1-й Верхний проезд, 3-3, 2-8.
С 9:00 до 17:00:
- Большевистская, 19;
- Красная, 96-104, 98 ,100, 104;
- Красноармейская, 63-73, 71, 73, 74-86, 75, 80, 91, 93;
- Пашковская, 77, 79, 80, 84, 90;
- Коммунаров, 95/3;
- Длинная, 122;
- Горького, 113-125, 121, 125.
С 9:00 до 12:00:
- 70-летия Октября, 22/1, 24;
- Вольная, 39, 39/1;
- Старокубанская, 4, 6, 6/1, 19-77, 20, 13-15, 23, 32, 37, 40, 48, 44-76;
- Свободная, 82-82, 81-83.
С 13:00 до 15:00:
- 1-я Гвардейская, 4;
- Свободы, 7.
С 11:00 до 12:00:
- Селезнева, 90-94.
А с 21:00 22 августа до 6:00 23 августа:
- Беларусская, 50, 54;
- Хабаровская, 77, 77/1;
- Новороссийская, 210;
- Алтайская, 18, 18/1, 53;
- Уральская, 63-63, 96, 96/3, 96/4.
Как писали Юга.ру, 18 августа в Ростовской области из крана потекла воспламеняющаяся вода с запахом бензина.
20 августа, 18:00«Необдуманное и вредительское действие»
Почему в России блокируют звонки в WhatsApp* и Telegram