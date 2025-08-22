В Краснодаре 22 августа тысячи жителей останутся без света из-за плановых отключений

В Краснодаре снова отключат электричество. Собрали список адресов, где не будет света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 22 августа в Краснодаре отключат электричество.



С 8:00 до 15:00 света не будет по адресам: Тургенева, 47, 57, 39-71;

проезд Тургенева, 30-40, 35-45 ,10-18, 11-21;

Власова, 242, 263-269,242-248, 249-263, 212-240, 235-245;

Артиллерийская, 261-261, 287-287, 289-309, 224-262, 247-285;

Карла Маркса, 48-60, 59-71, 73-89, 62-78;

Рылеева, 181;

Воровского, 27-43, 38-76;

Северная, 203-221, 223-223. С 9:00 до 15:00: Новороссийская, 3/7, 3/11, 140, 154, 140-170;

проезд Новороссийский, 2-18;

проезд Петуховский, 2-20;

Стасова, 159, 159/1, 161;

Ставропольская, 177, 181, 183, 185, 183/а, 183/б, 185/а, 189, 189/1;

Красных Партизан, 217;

Фиалковая, 31;

Апельсиновая, 123, 124-136, 123-137;

Смородиновая, 5;

Пихтовая, 67-75,74-80;

Главная, 611-611, 620-620, 614-624, 623-625, 610-610;

Декоративная, 39-51, 40-59;

Урожайная, 11-23, 12-24;

Яблочная, 95-107, 100-108;

Виноградная, 140;

Ростовское шоссе, 25/4, 25/7, 26, 27/1;

Пригородная, 96, 289/3;

2-я Трудовая, 1;

Раздельная, 2/А;

Гастелло, 26;

Полевая, 112-128, 109-125;

проезд Полевой, 9, 13, 15, 15/1, 1-19, 48-60;

Грибоедова, 10, 61-85;

Нестерова, 97-125;

проезд Циолковского, 10-16, 17-31, 108-122;

3-проезд Сафонова, 2-20, 1-27;

4-й проезд Сафонова, 33-43, 23-29, 50-76;

Большевистская, 127, 129-149;

Брестская, 86/2;

Губкина, 62-84, 63-85, 87, 87/а;

Изосимова, 10;

Батуринская, 41.

С 9:00 до 15:30 электричество отключат на улицах: Шолохова, 1;

Агрохимическая, 64, 67, 83, 94, 80-84, 88;

Есенина, 37-49, 61, 51-89;

Климова, 13, 16-20;

Гулика, 14-18, 15-19;

Алмазная, 1-17, 2-16;

переулок Алмазный, 7-9;

Ангарская, 5-17;

Концевича, 1-15, 6-14;

Димитрова, 1;

Воронежская, 55;

1-й Нижний проезд , 4-10;

Нижняя, 3-9, 6-10;

1-й Западный проезд, 3-17, 2-16;

2-й Западный проезд, 6;

Верхняя, 4-8, 1-9;

1-й Верхний проезд, 3-3, 2-8. С 9:00 до 17:00: Большевистская, 19;

Красная, 96-104, 98 ,100, 104;

Красноармейская, 63-73, 71, 73, 74-86, 75, 80, 91, 93;

Пашковская, 77, 79, 80, 84, 90;

Коммунаров, 95/3;

Длинная, 122;

Горького, 113-125, 121, 125. С 9:00 до 12:00: 70-летия Октября, 22/1, 24;

Вольная, 39, 39/1;

Старокубанская, 4, 6, 6/1, 19-77, 20, 13-15, 23, 32, 37, 40, 48, 44-76;

Свободная, 82-82, 81-83. С 13:00 до 15:00: 1-я Гвардейская, 4;

Свободы, 7. С 11:00 до 12:00: Селезнева, 90-94. А с 21:00 22 августа до 6:00 23 августа: Беларусская, 50, 54;

Хабаровская, 77, 77/1;

Новороссийская, 210;

Алтайская, 18, 18/1, 53;

Уральская, 63-63, 96, 96/3, 96/4.