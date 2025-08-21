В Адыгее и Ростовской области ожидают критическую нехватку номеров для туристов — АТОР

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

К 2030 году Адыгея будет испытывать острый дефицит номерного фонда

21 августа Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что к 2030 году общее количество гостиничных номеров в стране увеличится на 399,8 тыс. Такой прогноз дает портал ДОМ.РФ.

Исследование учитывало строительство новых объектов туристической инфраструктуры, в том числе в рамках льготной программы Минэкономразвития. Лидерами по абсолютному приросту номерного фонда станут Краснодарский край (+55 тыс. 532 номера) и Москва (+53 тыс. 749 номеров).

Адыгея возглавила антирейтинг обеспеченности жильем. Эксперты ожидают, что к 2030 году в республике туристический спрос будет в разы превышать предложение — на один гостиничный номер будет претендовать 229 человек в год.

За Адыгеей с крайне слабой гостиничной инфраструктурой следуют Ростовская область (157 человек/номер), Омская область (154 человек/номер), Амурская область (148 человек/номер), Новосибирская область (141 человек/номер).

Как писали Юга.ру, в Адыгее создали свою версию дубайского шоколада. 

