Ливни, грозы и смерчи над морем. В Сочи и Сириусе объявлено штормовое предупреждение

Гидрометцентр Сочи объявил штормовое предупреждение на 20 и 21 августа

По прогнозам синоптиков, ожидается сильный дождь с грозой и усиление порывов ветра до 8-13 м/с. Также возможно формирование смерчей над морем на участке от Магри до Веселого.

Гидрометцентр Сочи объявил штормовое предупреждение с вечера 20 августа и до конца дня 21 августа на территории Сочи и Сириуса.

Администрация Сочи сообщила, что купание на пляжах может быть временно ограничено.

По данным властей, туристы должны самостоятельно принимать решение отдыхать на побережье или нет, в зависимости от ситуации на конкретном отрезке береговой полосы.

Городские службы работают в усиленном режиме. Власти просят жителей и гостей курорта воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.