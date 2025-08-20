Ливни, грозы и смерчи над морем. В Сочи и Сириусе объявлено штормовое предупреждение

  • Шторм в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру
Гидрометцентр Сочи объявил штормовое предупреждение на 20 и 21 августа

Гидрометцентр Сочи объявил штормовое предупреждение с вечера 20 августа и до конца дня 21 августа на территории Сочи и Сириуса.

По прогнозам синоптиков, ожидается сильный дождь с грозой и усиление порывов ветра до 8-13 м/с. Также возможно формирование смерчей над морем на участке от Магри до Веселого.

«Нервный климат»:

Администрация Сочи сообщила, что купание на пляжах может быть временно ограничено.

По данным властей, туристы должны самостоятельно принимать решение отдыхать на побережье или нет, в зависимости от ситуации на конкретном отрезке береговой полосы.

Городские службы работают в усиленном режиме. Власти просят жителей и гостей курорта воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Как писали Юга.ру, 9 августа синоптик Роман Вильфанд рассказал, сколько будет длиться бархатный сезон в Краснодарском крае.

Погода Сириус Сочи Черное море Штормовые предупреждения

