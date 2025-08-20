Ливни, грозы и смерчи над морем. В Сочи и Сириусе объявлено штормовое предупреждение
Гидрометцентр Сочи объявил штормовое предупреждение с вечера 20 августа и до конца дня 21 августа на территории Сочи и Сириуса.
По прогнозам синоптиков, ожидается сильный дождь с грозой и усиление порывов ветра до 8-13 м/с. Также возможно формирование смерчей над морем на участке от Магри до Веселого.
Администрация Сочи сообщила, что купание на пляжах может быть временно ограничено.
По данным властей, туристы должны самостоятельно принимать решение отдыхать на побережье или нет, в зависимости от ситуации на конкретном отрезке береговой полосы.
Городские службы работают в усиленном режиме. Власти просят жителей и гостей курорта воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.
