В молочке производителя «Коровки из Кореновки» нашли бактерии сальмонеллы. Что на это ответил сам завод?

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

У «Кореновского молочно-консервного комбината» выявили несоответствие продукции микробиологическим показателям безопасности

12 августа в Едином реестре проверок Генеральной прокуратуры РФ появилась информация, что в продукции «Кореновского молочно-консервного комбината» выявлены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. Однако конкретный вид молочного продукта с нарушениями не уточняется.

«Кореновский молочно-консервный комбинат» выпускает продукцию под торговыми марками «Коровка из Кореновки», «Облака из молока», «Густияр», «Кореновское», «Руслада», «Кореновочка».

Читайте также:

20 августа портал «РБК Краснодар» сообщил, что группа компаний «Ренна» опровергла информацию о сальмонелле в молочной продукции «Кореновского молочно-консервного комбината». В пресс-службе заявили, что заключение о наличии патогенных микроорганизмов выдано частной лабораторией и по продукту, у которого к моменту исследования давно истек срок годности.

«Следовательно, никак подтвердить или опровергнуть информацию нельзя. Проверка начата именно на основании обращения по этому протоколу», — говорится в сообщении ГК «Ренна».

Напомним, в августе суд выявил владельца бренда «Коровка из Кореновки». Им оказалась компания WEDYFY Limited из Кипра.

Как писали Юга.ру, Россельхознадзор нашел больше 7,5 тонн просрочки в магазинах «Маяк» на Кубани и в Адыгее.

Еда Кореновский район Продукты питания

Новости

Пенсионер без ведома властей установил скульптуру о войне в Ессентуках. Местным жителям она не понравилась
Азовское море в Краснодарском крае остыло до 23 °С. Что с Черным и где вода теплее всего?
Ливни, грозы и смерчи над морем. В Сочи и Сириусе объявлено штормовое предупреждение
В молочке производителя «Коровки из Кореновки» нашли бактерии сальмонеллы. Что на это ответил сам завод?
Краснодарцы создали петицию после жестокого убийства бездомной собаки. Полиция пока не возбудила дело
Две авиакомпании заявили, что продолжат полеты в Геленджик в осенне-зимний период

Лента новостей

В молочке производителя «Коровки из Кореновки» нашли бактерии сальмонеллы
Сегодня, 14:50
В молочке производителя «Коровки из Кореновки» нашли бактерии сальмонеллы
Что на это ответил сам завод?
Ливни, грозы и смерчи над морем
Сегодня, 15:03
Ливни, грозы и смерчи над морем
В Сочи и Сириусе объявлено штормовое предупреждение
«Нервный климат»
Вчера, 14:47
«Нервный климат»
В Краснодарском крае прогнозируют усиление штормов, засух и наводнений

Реклама на сайте