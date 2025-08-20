В молочке производителя «Коровки из Кореновки» нашли бактерии сальмонеллы. Что на это ответил сам завод?
У «Кореновского молочно-консервного комбината» выявили несоответствие продукции микробиологическим показателям безопасности
12 августа в Едином реестре проверок Генеральной прокуратуры РФ появилась информация, что в продукции «Кореновского молочно-консервного комбината» выявлены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. Однако конкретный вид молочного продукта с нарушениями не уточняется.
«Кореновский молочно-консервный комбинат» выпускает продукцию под торговыми марками «Коровка из Кореновки», «Облака из молока», «Густияр», «Кореновское», «Руслада», «Кореновочка».
20 августа портал «РБК Краснодар» сообщил, что группа компаний «Ренна» опровергла информацию о сальмонелле в молочной продукции «Кореновского молочно-консервного комбината». В пресс-службе заявили, что заключение о наличии патогенных микроорганизмов выдано частной лабораторией и по продукту, у которого к моменту исследования давно истек срок годности.
«Следовательно, никак подтвердить или опровергнуть информацию нельзя. Проверка начата именно на основании обращения по этому протоколу», — говорится в сообщении ГК «Ренна».
Напомним, в августе суд выявил владельца бренда «Коровка из Кореновки». Им оказалась компания WEDYFY Limited из Кипра.
Как писали Юга.ру, Россельхознадзор нашел больше 7,5 тонн просрочки в магазинах «Маяк» на Кубани и в Адыгее.