Курорт Красная Поляна первым в России запустил сервис регистрации на рейс и сдачи багажа прямо в отеле

«Наша задача — сделать путешествие максимально комфортным. Мы убираем лишние этапы и очереди, чтобы гость мог дольше отдыхать и меньше думать о логистике. Регистрация в отеле — это новый стандарт сервиса, который объединяет комфорт, безопасность и технологичность. В нашем отеле данный сервис представлен в полном цикле, в таком виде на сегодняшний день услуги нет больше нигде в России», — сообщил генеральный менеджер отеля Риксос Красная Поляна Сочи Товмас Дарбинян.

Теперь путешественники могут получить посадочный талон и передать свои чемоданы еще до выезда из номера. Раньше такую услугу не предоставляли на постоянной основе.

Курорт Красная Поляна (входит в Группу Мантера) совместно с аэропортом Сочи представил уникальный сервис. Он позволяет гостям отеля Риксос Красная Поляна заранее зарегистрироваться на рейс и сдать багаж.

Чтобы воспользоваться сервисом, гость должен на специальной стойке в отеле предъявить паспорт и данные рейса. Аккредитованный специалист оформит регистрацию в интегрированной системе и выдаст посадочный талон. Затем он взвесит чемодан, наклеит бирку и опечатает багаж.

Все операции выполняют аккредитованные эксперты с доступом к авиационным системам регистрации и маркировки. Каждое место багажа сопровождается цифровой историей перемещений: фото, время, пломбы, ответственные лица.

«В аэропорту Сочи для пассажиров, ценящих свое время и комфорт, есть специальные услуги и сервисы. Например, Sochi Connect, Fast Track, стойки регистрации пассажиров без багажа, а также стойки самостоятельной регистрации и сдачи багажа. Новый сервис регистрации в отеле станет еще одной возможностью сократить время на прохождение предполетных процедур, а завершение отдыха пройдет легко и приятно», — отметил директор управляющий аэропорта Сочи Алексей Комаров.

Сервис доступен для рейсов авиакомпаний-партнеров, список которых можно уточнить в отеле. Бронирование происходит через консьерж-службу или стойку регистрации (возможна регистрация в день вылета при наличии свободных слотов). Вся информация по полету выводится на специальное табло вылета, размещенное в лобби отеля.