Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
Билайн и банк Уралсиб запустили проект, направленный на упрощение и ускорение получения услуг связи для иностранных граждан
Сотрудники Уралсиба будут работать в партнерских точках продаж Билайна и регистрировать биометрию иностранцев. Отмечается, что проект позволит им быстрее и удобнее пройти идентификацию без посещения офисов банка и оператора и сократить время оформления.
Первая точка уже начала работать в Люберцах. В дальнейшем проект может охватить до 1 тыс. партнерских точек продаж оператора связи в локациях с высоким миграционным потоком.
Надежность и выгода:
«Мы видим растущую потребность в удобных и понятных сервисах для иностранных граждан, и наша совместная инициатива с Уралсибом позволит упростить для них подключение к услугам связи. Проект объединяет технологические возможности Билайна и опыт банка в работе с клиентами, которым необходима идентификация и персонализированные решения», — рассказал директор по управлению партнерским каналом Билайна Роман Прыганов.
Параллельно Уралсиб планирует развивать линейку продуктов, ориентированных на иностранных граждан.
«Для нас это важный шаг в направлении обслуживания новых сегментов клиентов. Благодаря партнерству с Билайном мы получим доступ к сети точек в местах с высоким потоком иностранцев и сможем предложить им обязательные сервисы по биометрии и другие продукты», — поделился руководитель департамента розничных продаж в сети банка Уралсиб Юрий Поляков.
