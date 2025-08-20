Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи

Билайн и банк Уралсиб запустили проект, направленный на упрощение и ускорение получения услуг связи для иностранных граждан

Сотрудники Уралсиба будут работать в партнерских точках продаж Билайна и регистрировать биометрию иностранцев. Отмечается, что проект позволит им быстрее и удобнее пройти идентификацию без посещения офисов банка и оператора и сократить время оформления.

Первая точка уже начала работать в Люберцах. В дальнейшем проект может охватить до 1 тыс. партнерских точек продаж оператора связи в локациях с высоким миграционным потоком.