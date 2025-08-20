Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи

Билайн и банк Уралсиб запустили проект, направленный на упрощение и ускорение получения услуг связи для иностранных граждан

Сотрудники Уралсиба будут работать в партнерских точках продаж Билайна и регистрировать биометрию иностранцев. Отмечается, что проект позволит им быстрее и удобнее пройти идентификацию без посещения офисов банка и оператора и сократить время оформления. 

Первая точка уже начала работать в Люберцах. В дальнейшем проект может охватить до 1 тыс. партнерских точек продаж оператора связи в локациях с высоким миграционным потоком.

Надежность и выгода:

«Мы видим растущую потребность в удобных и понятных сервисах для иностранных граждан, и наша совместная инициатива с Уралсибом позволит упростить для них подключение к услугам связи. Проект объединяет технологические возможности Билайна и опыт банка в работе с клиентами, которым необходима идентификация и персонализированные решения», — рассказал директор по управлению партнерским каналом Билайна Роман Прыганов.

Параллельно Уралсиб планирует развивать линейку продуктов, ориентированных на иностранных граждан.

«Для нас это важный шаг в направлении обслуживания новых сегментов клиентов. Благодаря партнерству с Билайном мы получим доступ к сети точек в местах с высоким потоком иностранцев и сможем предложить им обязательные сервисы по биометрии и другие продукты», — поделился руководитель департамента розничных продаж в сети банка Уралсиб Юрий Поляков.

Как писали Юга.ру, рейтинг привлекательности работодателя Уралсиба подтвердили на уровне А.hr.

