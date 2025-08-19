Рейтинг привлекательности работодателя Уралсиба подтвердили на уровне А.hr

Эксперты центра отметили, что Уралсиб реализует ряд программ с возможностями карьерного роста и развития персонала. Сотрудники банка могут повысить свою квалификацию за счет работодателя, пройти мастер-классы и тренинги по развитию деловых навыков.

Также в Уралсибе действуют программы очного и дистанционного обучения. За последние 12 месяцев их прошли более 85% сотрудников.