Рейтинг привлекательности работодателя Уралсиба подтвердили на уровне А.hr
Аналитический центр «БизнесДром» подтвердил рейтинг привлекательности работодателя банка Уралсиб на уровне А.hr.
Эксперты центра отметили, что Уралсиб реализует ряд программ с возможностями карьерного роста и развития персонала. Сотрудники банка могут повысить свою квалификацию за счет работодателя, пройти мастер-классы и тренинги по развитию деловых навыков.
Также в Уралсибе действуют программы очного и дистанционного обучения. За последние 12 месяцев их прошли более 85% сотрудников.
В организации есть премии и система индексации зарплаты. Социальный пакет Уралсиба включает в себя ДМС и бонусы — компенсацию расходов на занятия спортом, связь, транспорт. Внедрена и прозрачная система карьерного роста. Также банк развивает платформу «Уралсиб.Ускорение» с программами стажировок и практик для студентов. Для новых сотрудников предусмотрен адаптационный курс «Добро пожаловать в Уралсиб».
Особое внимание банк уделяет развитию корпоративной культуры, кросс-функциональному взаимодействию и развитию внутренних коммуникаций. Каждый квартал в Уралсибе проходят общие собрания с презентациями бизнес-результатов. Для сотрудников и их детей проводят корпоративные и спортивные мероприятия. Помимо этого, у организации действуют кредитные рейтинги уровня «А» от российских агентств.
Рейтинг привлекательности работодателя — оценка, показывающая, насколько работа в компании способствует развитию и улучшению качества жизни сотрудников. Эксперты учитывают уровень компенсации и доходов, социального пакета, профессионального развития и роста сотрудников, финансовой устойчивости и рисков работодателя.
Актуальный рейтинг опубликован на сайте.
