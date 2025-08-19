Авиабилеты в Сочи подешевели. На курорт из разных городов можно долететь менее чем за 10 тыс. рублей

Стоимость авиабилетов в Сочи на конец августа начинается от 3341 рубля, на начало сентября — от 5601 рубля

19 августа Ассоциация туроператоров России сообщила, что стоимость авиабилетов из разных городов в Сочи снизилась до 75%.

Так, по данным АТОР, на начало августа стоимость билетов начиналась от 13,5 тыс. рублей. На данный момент аналогичные билеты можно приобрести менее чем за 10 тыс. рублей.

Стоимость перелетов в Сочи из разных городов России по данным сервиса «Авиасейлс» на конец августа без багажа:

из Москвы (25 августа) — 3341 рубль, NordStar;

из Санкт-Петербурга (24 августа) — 7311 рублей, Nordwind Airlines;

из Новосибирска (27 августа) — 7939 рублей, «Победа»;

из Екатеринбурга (24 августа) — 6308 рублей, «Аэрофлот»;

из Казани (24 августа) — 5719 рублей, «Победа»;

из Самары (24 августа) — 5499 рублей, «Победа»;

из Уфы (27 августа) — 5605 рублей, Nordwind Airlines;

из Тюмени (24 августа) — 4801 рубль, «Победа»;

из Сургута (25 августа) — 5440 рублей, Nordwind Airlines;

из Челябинска (25 августа) — 5274 рубля, NordStar.

При этом тенденция снижения стоимости на авиабилеты отмечается только в августе. По данным АТОР, в летние месяцы цена на перелеты была стабильной.