Авиабилеты в Сочи подешевели. На курорт из разных городов можно долететь менее чем за 10 тыс. рублей

Краснодарский край, Вся Россия

Стоимость авиабилетов в Сочи на конец августа начинается от 3341 рубля, на начало сентября — от 5601 рубля

19 августа Ассоциация туроператоров России сообщила, что стоимость авиабилетов из разных городов в Сочи снизилась до 75%. 

Так, по данным АТОР, на начало августа стоимость билетов начиналась от 13,5 тыс. рублей. На данный момент аналогичные билеты можно приобрести менее чем за 10 тыс. рублей. 

Стоимость перелетов в Сочи из разных городов России по данным сервиса «Авиасейлс» на конец августа без багажа: 

  • из Москвы (25 августа) — 3341 рубль, NordStar;
  • из Санкт-Петербурга (24 августа) — 7311 рублей, Nordwind Airlines;
  • из Новосибирска (27 августа) — 7939 рублей, «Победа»; 
  • из Екатеринбурга (24 августа) — 6308 рублей, «Аэрофлот»;
  • из Казани (24 августа) — 5719 рублей, «Победа»;
  • из Самары (24 августа) — 5499 рублей, «Победа»;
  • из Уфы (27 августа) — 5605 рублей, Nordwind Airlines;
  • из Тюмени (24 августа) — 4801 рубль, «Победа»; 
  • из Сургута (25 августа) — 5440 рублей, Nordwind Airlines;
  • из Челябинска (25 августа) — 5274 рубля, NordStar.

При этом тенденция снижения стоимости на авиабилеты отмечается только в августе. По данным АТОР, в летние месяцы цена на перелеты была стабильной. 

    Сравнение стоимости билетов в Сочи по месяцам © скриншот с сайта Ассоциации туроператоров России

Отмечается, что билеты на начало сентября дороже, чем на конец августа — на 10-20%. Но при этом цена все равно стала ниже, чем была в начале августа. 

По данным АТОР,  5 августа стоимость авиабилетов на 1 сентября начиналась от 8182 рублей (из Москвы). Билеты из Санкт-Петербурга тогда стоили 14 511 рублей, из Екатеринбурга — 10 572 рубля, из Казани — 9863 рубля, из Новосибирска — 12 176 рублей.

Путевка на 10 дней без перелета — до 344 тыс. рублей на двоих:

19 августа, по данным сервиса «Авиасейлс», стоимость билетов на рейсы 1 сентября (без багажа) составляет:

  • 5601 рубль (из Москвы);
  • 10 326 рублей (из Санкт-Петербурга);
  • 8265 рублей (из Екатеринбурга);
  • 7470 рублей (из Казани);
  • 9157 рублей (из Новосибирска).

АТОР отметила, что покупать билеты за несколько дней до вылета стало выгоднее, чем планировать поездку за месяц или более. Путешествие на конец августа — начало сентября сейчас обойдется дешевле, чем в середине лета и ранее. 

Ассоциация туроператоров объяснила ситуацию тем, что авиакомпании решили «попытать удачу» и предлагали билеты по завышенным для рынка ценам. Продажи были не так успешны, поэтому ближе к дате вылета стоимость снизилась. 

АТОР заявила, что авиабилеты на начало сентября в дальнейшем могут стать еще дешевле. 

Как писали Юга.ру, в августе между Имеретинским курортом и Москвой курсирует дополнительный поезд.

