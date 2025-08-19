Авиабилеты в Сочи подешевели. На курорт из разных городов можно долететь менее чем за 10 тыс. рублей
Стоимость авиабилетов в Сочи на конец августа начинается от 3341 рубля, на начало сентября — от 5601 рубля
19 августа Ассоциация туроператоров России сообщила, что стоимость авиабилетов из разных городов в Сочи снизилась до 75%.
Так, по данным АТОР, на начало августа стоимость билетов начиналась от 13,5 тыс. рублей. На данный момент аналогичные билеты можно приобрести менее чем за 10 тыс. рублей.
Стоимость перелетов в Сочи из разных городов России по данным сервиса «Авиасейлс» на конец августа без багажа:
- из Москвы (25 августа) — 3341 рубль, NordStar;
- из Санкт-Петербурга (24 августа) — 7311 рублей, Nordwind Airlines;
- из Новосибирска (27 августа) — 7939 рублей, «Победа»;
- из Екатеринбурга (24 августа) — 6308 рублей, «Аэрофлот»;
- из Казани (24 августа) — 5719 рублей, «Победа»;
- из Самары (24 августа) — 5499 рублей, «Победа»;
- из Уфы (27 августа) — 5605 рублей, Nordwind Airlines;
- из Тюмени (24 августа) — 4801 рубль, «Победа»;
- из Сургута (25 августа) — 5440 рублей, Nordwind Airlines;
- из Челябинска (25 августа) — 5274 рубля, NordStar.
При этом тенденция снижения стоимости на авиабилеты отмечается только в августе. По данным АТОР, в летние месяцы цена на перелеты была стабильной.
Отмечается, что билеты на начало сентября дороже, чем на конец августа — на 10-20%. Но при этом цена все равно стала ниже, чем была в начале августа.
По данным АТОР, 5 августа стоимость авиабилетов на 1 сентября начиналась от 8182 рублей (из Москвы). Билеты из Санкт-Петербурга тогда стоили 14 511 рублей, из Екатеринбурга — 10 572 рубля, из Казани — 9863 рубля, из Новосибирска — 12 176 рублей.
Путевка на 10 дней без перелета — до 344 тыс. рублей на двоих:
19 августа, по данным сервиса «Авиасейлс», стоимость билетов на рейсы 1 сентября (без багажа) составляет:
- 5601 рубль (из Москвы);
- 10 326 рублей (из Санкт-Петербурга);
- 8265 рублей (из Екатеринбурга);
- 7470 рублей (из Казани);
- 9157 рублей (из Новосибирска).
АТОР отметила, что покупать билеты за несколько дней до вылета стало выгоднее, чем планировать поездку за месяц или более. Путешествие на конец августа — начало сентября сейчас обойдется дешевле, чем в середине лета и ранее.
Ассоциация туроператоров объяснила ситуацию тем, что авиакомпании решили «попытать удачу» и предлагали билеты по завышенным для рынка ценам. Продажи были не так успешны, поэтому ближе к дате вылета стоимость снизилась.
АТОР заявила, что авиабилеты на начало сентября в дальнейшем могут стать еще дешевле.
Как писали Юга.ру, в августе между Имеретинским курортом и Москвой курсирует дополнительный поезд.