В горах Сочи распустились осенние первоцветы. Это признак скорого похолодания
В Сочи на высоте около 2000 метров над уровнем моря зацвели шафран Шарояна и рододендрон
15 августа пресс-служба Кавказского заповедника сообщила, что в Сочи на высоте около 2 тыс. метров над уровнем моря распустились осенние первоцветы. Они считаются предвестниками скорого похолодания.
Среди них — шафран Шарояна. Это растение с желто-оранжевым одиночным цветком около пяти сантиметров высотой.
«Обычно цветение начинается во второй половине августа, однако в этом году уже сейчас желтыми цветами шафрана буквально усеяны альпийские склоны заповедника. Цветение шафрана Шарояна — верный признак скорой осени», — рассказали в Кавказском заповеднике.
Ботаники отмечают, что туристы уже сообщают о первых утренних инеях на стоянке «Лагерь Холодный».
Также в горах Красной Поляны распустился рододендрон. Первые цветы заметили на склонах в долине Псеашхо.
Как писали Юга.ру, в парке Сочи зацвела голубая пальма, которой 125 лет.