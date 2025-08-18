В горах Сочи распустились осенние первоцветы. Это признак скорого похолодания

Краснодарский край

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Кавказский заповедник»
В Сочи на высоте около 2000 метров над уровнем моря зацвели шафран Шарояна и рододендрон

15 августа пресс-служба Кавказского заповедника сообщила, что в Сочи на высоте около 2 тыс. метров над уровнем моря распустились осенние первоцветы. Они считаются предвестниками скорого похолодания.

Среди них — шафран Шарояна. Это растение с желто-оранжевым одиночным цветком около пяти сантиметров высотой.

«По дну можно пешие прогулки устраивать»:

«Обычно цветение начинается во второй половине августа, однако в этом году уже сейчас желтыми цветами шафрана буквально усеяны альпийские склоны заповедника. Цветение шафрана Шарояна — верный признак скорой осени», — рассказали в Кавказском заповеднике.

Ботаники отмечают, что туристы уже сообщают о первых утренних инеях на стоянке «Лагерь Холодный».

Также в горах Красной Поляны распустился рододендрон. Первые цветы заметили на склонах в долине Псеашхо.

Как писали Юга.ру, в парке Сочи зацвела голубая пальма, которой 125 лет.

Заповедники Курорты и туризм Растениеводство Сочи Экология

