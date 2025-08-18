Жители Западного обхода Краснодара стали активно подключать гигабитный Wi-Fi

Оператор связи назвал четыре краснодарских микрорайона, где активнее всего проводят высокоскоростной домашний интернет

Как выяснили в МТС, с начала года гигабитное подключение появилось у 12 000 краснодарских семей. Больше всего новых абонентов — в Прикубанском округе: на Западном обходе, улице Россинского и в Славянском микрорайоне. Также широкий охват новой сетью получили жители Черемушек в Центральном округе.

Тест для тех, кто застал «Аську», «Змейку» и ИК-порт: как мы звонили и выходили в интернет 20 лет назад

Все новые ЖК подключают к интернету на скорости до 1 Гбит/сек. Она позволяет всей семье одновременно пользоваться сервисами с тяжелым контентом, например, смотреть фильмы в 4K, играть в онлайн-игры, работать с облачными сервисами или управлять умным домом.

Как сообщила пресс-служба МТС, до конца года оператор подключит или обновит интернет еще в 100 000 квартирах по всему краю.