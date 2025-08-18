В Краснодаре семь трамваев изменят расписание последних рейсов 19 августа
19 августа из-за ремонта трамвайного переезда изменится расписание последних рейсов маршрутов № 2, 3, 6, 7, 11, 15, 21
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила об изменениях в движении трамваев 19 августа. Корректировка коснется последних рейсов маршрутов № 2, 3, 6, 7, 11, 15, 21.
Изменения связаны с капремонтом трамвайного переезда на пересечении улиц Калинина и Кирова.
Расписание последних рейсов:
Трамвай № 2 «Улица Декабристов — улица Индустриальная»:
- от улицы Декабристов — в 21:10;
- от улицы Индустриальной — в 21:15.
Трамвай № 3 «Западное депо — улица Декабристов»:
- от Западного депо — в 21:09;
- от улицы Декабристов — в 22:00.
Маршрут № 6 «Юбилейный микрорайон — улица им. Димитрова»:
- из Юбилейного микрорайона — в 20:58;
- от улицы Димитрова — в 21:32.
Рейс в 21:21 из Юбилейного микрорайона будет следовать по маршруту № 11 до ж/д вокзала Краснодар-I.
Маршрут № 7 «Западное депо — улица им. Димитрова»:
- от Западного депо — в 20:52;
- от улицы Димитрова — в 21:45.
Рейс в 21:17 от Западного депо проследует до ж/д вокзала Краснодар-I.
Читайте также:
Маршрут № 11 «Юбилейный микрорайон — ж/д вокзал Краснодар-I»:
- из Юбилейного микрорайона — в 21:34;
- от ж/д вокзала Краснодар-I — в 22:10.
Маршрут № 15 «Ж/д вокзал Краснодар-I — улица им. Петра Метальникова»:
- от ж/д вокзала Краснодар-I — в 20:44;
- от улицы им. Петра Метальникова — в 21:17.
Рейс в 21:04 от ж/д вокзала Краснодар-I проследует до улицы Солнечной. Рейс в 21:22 от ж/д вокзала Краснодар-I проследует по маршруту № 1 до конечной остановки «улица Декабристов».
Маршрут № 21 «Юбилейный микрорайон — улица им. Петра Метальникова»:
- из Юбилейного микрорайона — в 20:23;
- от улицы им. Петра Метальникова — в 21:30.
Рейс в 20:44 из Юбилейного микрорайона проследует до улицы Солнечной. После 21:00 трамваи будут курсировать по маршруту № 11 до ж/д вокзала Краснодар-I.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (861) 262-51-15.
Как писали Юга.ру, до 27 августа в Краснодаре проезд по улице Октябрьской будет перекрыт.