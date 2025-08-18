В Краснодаре семь трамваев изменят расписание последних рейсов 19 августа

Рейс в 21:17 от Западного депо проследует до ж/д вокзала Краснодар-I.

Рейс в 21:21 из Юбилейного микрорайона будет следовать по маршруту № 11 до ж/д вокзала Краснодар-I.

Изменения связаны с капремонтом трамвайного переезда на пересечении улиц Калинина и Кирова.

Маршрут № 11 «Юбилейный микрорайон — ж/д вокзал Краснодар-I»:

из Юбилейного микрорайона — в 21:34;

от ж/д вокзала Краснодар-I — в 22:10.

Маршрут № 15 «Ж/д вокзал Краснодар-I — улица им. Петра Метальникова»:

от ж/д вокзала Краснодар-I — в 20:44;

от улицы им. Петра Метальникова — в 21:17.

Рейс в 21:04 от ж/д вокзала Краснодар-I проследует до улицы Солнечной. Рейс в 21:22 от ж/д вокзала Краснодар-I проследует по маршруту № 1 до конечной остановки «улица Декабристов».

Маршрут № 21 «Юбилейный микрорайон — улица им. Петра Метальникова»:

из Юбилейного микрорайона — в 20:23;

от улицы им. Петра Метальникова — в 21:30.

Рейс в 20:44 из Юбилейного микрорайона проследует до улицы Солнечной. После 21:00 трамваи будут курсировать по маршруту № 11 до ж/д вокзала Краснодар-I.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (861) 262-51-15.