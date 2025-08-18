В Краснодаре семь трамваев изменят расписание последних рейсов 19 августа

Краснодарский край

19 августа из-за ремонта трамвайного переезда изменится расписание последних рейсов маршрутов № 2, 3, 6, 7, 11, 15, 21

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила об изменениях в движении трамваев 19 августа. Корректировка коснется последних рейсов маршрутов № 2, 3, 6, 7, 11, 15, 21.

Изменения связаны с капремонтом трамвайного переезда на пересечении улиц Калинина и Кирова. 

Расписание последних рейсов:

Трамвай № 2 «Улица Декабристов — улица Индустриальная»:

  • от улицы Декабристов — в 21:10;
  • от улицы Индустриальной — в 21:15.

Трамвай № 3 «Западное депо — улица Декабристов»:

  • от Западного депо — в 21:09;
  • от улицы Декабристов — в 22:00.

Маршрут № 6 «Юбилейный микрорайон — улица им. Димитрова»:

  • из Юбилейного микрорайона — в 20:58;
  • от улицы Димитрова — в 21:32.

Рейс в 21:21 из Юбилейного микрорайона будет следовать по маршруту № 11 до ж/д вокзала Краснодар-I.

Маршрут № 7 «Западное депо — улица им. Димитрова»:

  • от Западного депо — в 20:52;
  • от улицы Димитрова — в 21:45.

Рейс в 21:17 от Западного депо проследует до ж/д вокзала Краснодар-I.

Маршрут № 11 «Юбилейный микрорайон — ж/д вокзал Краснодар-I»:

  • из Юбилейного микрорайона — в 21:34;
  • от ж/д вокзала Краснодар-I — в 22:10.

Маршрут № 15 «Ж/д вокзал Краснодар-I — улица им. Петра Метальникова»:

  • от ж/д вокзала Краснодар-I — в 20:44;
  • от улицы им. Петра Метальникова — в 21:17.

Рейс в 21:04 от ж/д вокзала Краснодар-I проследует до улицы Солнечной. Рейс в 21:22 от ж/д вокзала Краснодар-I проследует по маршруту № 1 до конечной остановки «улица Декабристов».

Маршрут № 21 «Юбилейный микрорайон — улица им. Петра Метальникова»:

  • из Юбилейного микрорайона — в 20:23;
  • от улицы им. Петра Метальникова — в 21:30.

Рейс в 20:44 из Юбилейного микрорайона проследует до улицы Солнечной. После 21:00 трамваи будут курсировать по маршруту № 11 до ж/д вокзала Краснодар-I.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (861) 262-51-15.

Как писали Юга.ру, до 27 августа в Краснодаре проезд по улице Октябрьской будет перекрыт. 

