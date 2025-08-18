17-летнему краснодарцу грозит пожизненное за участие в поджоге локомотива

Краснодарский край

  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

17-летний краснодарец стал фигурантом уголовного дела о теракте, вербовке для этого и легализации денег

Предыстория. 20 августа 2024 года телеграм-канал Baza сообщил, что в Краснодаре студенты 18 и 17 лет и школьник 16 лет подожгли кабину поезда компании «ТрансОйл». За это неизвестные пообещали им 1,5 тыс. долларов. Парней задержали.

26 августа школьника, который подходит под описание, добавили в список террористов и экстремистов.

1 августа 2025 года Краснодарский краевой суд продлил 17-летнему подростку арест еще на один месяц. Из-за возраста Юга.ру не могут указать его имя и фамилию.

Парень проходит сразу по нескольким статьям — террористический акт, содействие террористической деятельности, отмывание денег в результате совершения преступления (ст. 205 ч. 2 п.а, ст. 205.1 ч. 2; ст. 205.1 ч. 1.1, ст. 174.1 ч.1 УК РФ). Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

Журналист Андрей Кошик написал в своем телеграм-канале, что подходящий под описание подросток выступал перед другими школьниками с лекциями по кибербезопасности. В списке его проектов и должностей — Молодежный патруль в Краснодаре, Лига безопасности интернета Екатерины Мизулиной, Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Эта информация указана на странице предполагаемого обвиняемого в социальных сетях, где он называл себя и сторонником «Единой России».

Как писали Юга.ру, в конце июля суд арестовал троих полицейских, сливавших информацию журналистам. Один из них — начальник дежурной части УМВД по Краснодару.

