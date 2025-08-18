Ксения Собчак запускает на Курорте Красная Поляна первый бизнес-кампус модной индустрии

Участниками кампуса станут дизайнеры, продюсеры, школы, медиа и инвесторы. На восьми площадках выступят больше 50 спикеров из индустрии. Среди них — Николай Богданович и Алиса Боха, Monochrome, Таня Фомичева, Studio 29, Анна Автайкина, The Cultt, а также журналисты Юлия Выдолоб и Антон Копылов. Они обсудят устойчивое производство, локальные цепочки поставок, ритейл, диджитал-модели, креативное предпринимательство и культурный код моды.

С 16 по 20 сентября на Курорте Красная Поляна пройдет первый бизнес-кампус модной индустрии REF (ReFashion Business Campus). Его основателем является Ксения Собчак.

В программе REF лекции, бизнес-завтраки, мастер-классы, воркшопы, открытые дискуссии, живые интервью, вечеринки, поп-апы, арт-форматы, streetstyle-пространства и ужины от известных шеф-поваров.

«REF — это попытка запустить разговор. Не сверху вниз, а по кругу. Чтобы не продавать друг другу иллюзии, а строить реальность, в которой мода — это язык, рынок и мышление. Здесь мы будем говорить не только о вещах, но и о смыслах, о бизнесе, который стоит за модой. Это перезагрузка индустрии, сделанная ею самой», — рассказала Ксения Собчак.