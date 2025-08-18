Ксения Собчак запускает на Курорте Красная Поляна первый бизнес-кампус модной индустрии

Реклама НАО "Красная Поляна" ИНН: 2320102816 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iK7x
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

С 16 по 20 сентября на Курорте Красная Поляна пройдет первый бизнес-кампус модной индустрии ReFashion Business Campus

С 16 по 20 сентября на Курорте Красная Поляна пройдет первый бизнес-кампус модной индустрии REF (ReFashion Business Campus). Его основателем является Ксения Собчак.

Участниками кампуса станут дизайнеры, продюсеры, школы, медиа и инвесторы. На восьми площадках выступят больше 50 спикеров из индустрии. Среди них — Николай Богданович и Алиса Боха, Monochrome, Таня Фомичева, Studio 29, Анна Автайкина, The Cultt, а также журналисты Юлия Выдолоб и Антон Копылов. Они обсудят устойчивое производство, локальные цепочки поставок, ритейл, диджитал-модели, креативное предпринимательство и культурный код моды.

Читайте также:

В программе REF лекции, бизнес-завтраки, мастер-классы, воркшопы, открытые дискуссии, живые интервью, вечеринки, поп-апы, арт-форматы, streetstyle-пространства и ужины от известных шеф-поваров.

«REF — это попытка запустить разговор. Не сверху вниз, а по кругу. Чтобы не продавать друг другу иллюзии, а строить реальность, в которой мода — это язык, рынок и мышление. Здесь мы будем говорить не только о вещах, но и о смыслах, о бизнесе, который стоит за модой. Это перезагрузка индустрии, сделанная ею самой», — рассказала Ксения Собчак.

Как писали Юга.ру, на Курорте Красная Поляна работает летний высокогорный палаточный лагерь.

Бизнес-сообщество Красная Поляна Ксения Собчак Мода События Сочи

Новости

«А маски не надо надеть?» Санаторий Анапы просит туристов надевать бахилы перед посещением пляжа
В школах Краснодара введут уроки снятия стресса и профилактики агрессии
В горах Сочи распустились осенние первоцветы. Это признак скорого похолодания
Задержки в аэропортах из-за атак БПЛА, высокие цены на авиабилеты и непогода. Туроператоры рассказали, почему туристы не торопятся в Геленджик осенью
В Краснодаре семь трамваев изменят расписание последних рейсов 19 августа
17-летнему краснодарцу грозит пожизненное за участие в поджоге локомотива

Лента новостей

Задержки рейсов, высокие цены на авиабилеты и непогода
Сегодня, 16:06
Задержки рейсов, высокие цены на авиабилеты и непогода
Туроператоры рассказали, почему туристы не торопятся в Геленджик осенью
Кино под звездами, сказки и попкорн
Сегодня, 17:40 Реклама
Кино под звездами, сказки и попкорн
В новом краснодарском парке устроили летний фестиваль
Жара усилится
Сегодня, 09:18
Жара усилится
Какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели

Реклама на сайте