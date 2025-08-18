В аэропортах Сочи и Геленджика задерживаются рейсы. Опаздывают самолеты в Москву, Екатеринбург, Казань и другие города

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В аэропорту Сочи на вылет и прилет задерживаются 25 рейсов, в аэропорту Геленджика — 2 рейса

18 августа в аэропорту Сочи отмечаются задержки. По данным онлайн-табло на 10:00, на вылет опаздывают 15 рейсов в Москву, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, Новосибирск, Саратов, Нижнекамск, Казань, Батуми, Абакан. Время задержек — от 10 минут до трех часов. 

На прилет задерживаются 10 рейсов из Братска, Омска, Новосибирска, Москвы, Саратова, Казани, Екатеринбурга, Нижнекамска. Время задержек составляет от 20 минут до пяти часов. 

В соцсетях появились сообщения об эвакуации сотрудников аэропортов Краснодара и Анапы:

По данным пресс-службы аэропорта Сочи и Росавиации, терминал работает в штатном режиме. Об ограничениях полетов не сообщалось. 

Также отмечаются задержки в аэропорту Геленджика. По данным онлайн-табло на 10:00, на прилет опаздывают два рейса из Москвы. Один рейс из Екатеринбурга отменен. О закрытии аэропорта не сообщалось.

Как писали Юга.ру, 13 августа телеканал мэрии Краснодара назвал точную дату открытия аэропорта. Для этого они взяли комментарий у астролога.

Авиация Аэропорты Геленджик дорога на курорт СВО Сочи Транспорт

Новости

«А маски не надо надеть?» Санаторий Анапы просит туристов надевать бахилы перед посещением пляжа
В школах Краснодара введут уроки снятия стресса и профилактики агрессии
В горах Сочи распустились осенние первоцветы. Это признак скорого похолодания
Задержки в аэропортах из-за атак БПЛА, высокие цены на авиабилеты и непогода. Туроператоры рассказали, почему туристы не торопятся в Геленджик осенью
В Краснодаре семь трамваев изменят расписание последних рейсов 19 августа
17-летнему краснодарцу грозит пожизненное за участие в поджоге локомотива

Лента новостей

Задержки рейсов, высокие цены на авиабилеты и непогода
Сегодня, 16:06
Задержки рейсов, высокие цены на авиабилеты и непогода
Туроператоры рассказали, почему туристы не торопятся в Геленджик осенью
Кино под звездами, сказки и попкорн
Сегодня, 17:40 Реклама
Кино под звездами, сказки и попкорн
В новом краснодарском парке устроили летний фестиваль
Жара усилится
Сегодня, 09:18
Жара усилится
Какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели

Реклама на сайте