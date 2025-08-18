В аэропортах Сочи и Геленджика задерживаются рейсы. Опаздывают самолеты в Москву, Екатеринбург, Казань и другие города
В аэропорту Сочи на вылет и прилет задерживаются 25 рейсов, в аэропорту Геленджика — 2 рейса
18 августа в аэропорту Сочи отмечаются задержки. По данным онлайн-табло на 10:00, на вылет опаздывают 15 рейсов в Москву, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, Новосибирск, Саратов, Нижнекамск, Казань, Батуми, Абакан. Время задержек — от 10 минут до трех часов.
На прилет задерживаются 10 рейсов из Братска, Омска, Новосибирска, Москвы, Саратова, Казани, Екатеринбурга, Нижнекамска. Время задержек составляет от 20 минут до пяти часов.
В соцсетях появились сообщения об эвакуации сотрудников аэропортов Краснодара и Анапы:
По данным пресс-службы аэропорта Сочи и Росавиации, терминал работает в штатном режиме. Об ограничениях полетов не сообщалось.
Также отмечаются задержки в аэропорту Геленджика. По данным онлайн-табло на 10:00, на прилет опаздывают два рейса из Москвы. Один рейс из Екатеринбурга отменен. О закрытии аэропорта не сообщалось.
