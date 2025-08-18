Жара усилится. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 18-20 августа

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 18 августа в регионе ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер 4-9 м/с, днем и вечером местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 °С, днем 32-37 °С, в горах ночью 7-12 °С, днем 18-23 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 28-33 °С.

Воздух теплее нормы и засуха:

19 августа на Кубани преимущественно без осадков. 20 августа местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер 5-10 м/с, днем и вечером порывы 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20 °С, днем 28-33 °С, в горах ночью 9-14 °С, днем 16-21 °С. На Черноморском побережье небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер 6-11 м/с, в районе Новороссийска порывы до 12-14 м/с, ночью и утром — 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 28-33 °С.

Температура морской воды: 

  • в Сочи — 28 °С;
  • в Туапсе — 27 °С;
  • в Ейске — 26 °С;
  • в Приморско-Ахтарске, Геленджике, Новороссийске, Анапе — 25 °С;
  • в Темрюке — 24 °С.

Как писали Юга.ру, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о предстоящем бархатном сезоне на Кубани.

