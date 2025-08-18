Жара усилится. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 18-20 августа

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 28-33 °С.

Краснодарский ЦГМС сообщил , что 18 августа в регионе ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер 4-9 м/с, днем и вечером местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 °С, днем 32-37 °С, в горах ночью 7-12 °С, днем 18-23 °С.

19 августа на Кубани преимущественно без осадков. 20 августа местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер 5-10 м/с, днем и вечером порывы 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20 °С, днем 28-33 °С, в горах ночью 9-14 °С, днем 16-21 °С. На Черноморском побережье небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер 6-11 м/с, в районе Новороссийска порывы до 12-14 м/с, ночью и утром — 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 28-33 °С.

Температура морской воды: