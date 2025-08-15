Жители Сочи и Сириуса 18 августа услышат сирены

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Власти Сочи и Сириуса предупредили жителей о проверке систем оповещения

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что 18 августа в городе, а также на федеральной территории Сириус пройдет проверка систем оповещения населения. С 10:00 жители могут услышать сирены и громкоговорители.

В Сочи появились указатели «Укрытие» на жилых высотках:

В администрации отметили, что проверка необходима, чтобы убедиться, что все устройства работают исправно. Будут использованы предупредительные сигналы «Внимание всем».

Телевизионный сигнал перехватываться не будет, проверка коснется только сиренно-речевых установок.

Напомним, что 8 августа в Сочи и Сириусе включили сирены из-за атаки беспилотников. Аэропорт временно не работал, туристов эвакуировали с пляжей, а Абхазия временно закрыла границу с Россией.

Как писали Юга.ру, в Красноармейском районе Краснодарского края будут включать сирены при угрозе БПЛА.

Безопасность Город СВО Сириус Сочи

Новости

Жители Сочи и Сириуса 18 августа услышат сирены
В парке Сочи зацвела голубая пальма, которой 125 лет
Взросление в Лос-Анджелесе. В Краснодаре состоится показ фильма «Середина 90-х»
В Краснодаре состоится «день великого расхламления». Что это такое?
Таможенники Северной Осетии фиктивно вывозили автомобили из РФ. Ущерб составил 350 млн рублей
В соцсетях появились сообщения об эвакуации сотрудников аэропортов Краснодара и Анапы. Это встревожило жителей

Лента новостей

Реклама на сайте