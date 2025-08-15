Жители Сочи и Сириуса 18 августа услышат сирены
Власти Сочи и Сириуса предупредили жителей о проверке систем оповещения
Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что 18 августа в городе, а также на федеральной территории Сириус пройдет проверка систем оповещения населения. С 10:00 жители могут услышать сирены и громкоговорители.
В Сочи появились указатели «Укрытие» на жилых высотках:
В администрации отметили, что проверка необходима, чтобы убедиться, что все устройства работают исправно. Будут использованы предупредительные сигналы «Внимание всем».
Телевизионный сигнал перехватываться не будет, проверка коснется только сиренно-речевых установок.
Напомним, что 8 августа в Сочи и Сириусе включили сирены из-за атаки беспилотников. Аэропорт временно не работал, туристов эвакуировали с пляжей, а Абхазия временно закрыла границу с Россией.
