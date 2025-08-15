В парке Сочи зацвела голубая пальма, которой 125 лет

14 августа пресс-служба Сочинского национального парка сообщила, что в парке «Дендрарий» зацвела эритея вооруженная (Brahea armata) или голубая пальма. Она является долгожительницей — растению 125 лет. Всего в парке три таких растения.

Пальма получила свое имя в честь датского астронома Тихо Браге. В ее кроне может быть до 80 голубых веерообразных листьев. В период цветения у эритеи вырастают длинные золотистые соцветия, длина которых может достигать пяти метров. Родина растения — пустыни Мексики и Калифорнии, однако пальма способна выдерживать морозы до -13 °C.