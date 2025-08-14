В Краснодаре состоится «день великого расхламления». Что это такое?
В Краснодаре 16 августа пройдет гаражная распродажа (6+)
Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 16 августа гаражную распродажу. Продать или отдать бесплатно можно книги, аксессуары, посуду, утварь для дома, технику, декор, одежду, обувь, сумки, художественные принадлежности, растения и разные мелочи, которые уже не нужны.
Что еще разрешается:
- испечь дома пирог или печеньки и принести их к чаю;
- взять с собой настольные игры и найти среди присутствующих компаньонов.
После гаражной распродажи оставшиеся вещи отвезут в экоцентр «Чистая среда». Кроме того, на входе будет стоять коробка для пожертвований и QR-код для перевода денег в фонд развития «Пятницы».
Гаражная распродажа пройдет 16 августа с 12:00 до 17:00 по улице Тургенева, 14/1.
Гаражная распродажа — это барахолка, участники которой меняются вещами или покупают-продают их за символическую плату. На такие мероприятия приходят не столько что-то приобрести, сколько познакомиться, пообщаться, послушать музыку.
