В Краснодаре состоится «день великого расхламления». Что это такое?

Краснодарский край

В Краснодаре 16 августа пройдет гаражная распродажа (6+)

Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 16 августа гаражную распродажу. Продать или отдать бесплатно можно книги, аксессуары, посуду, утварь для дома, технику, декор, одежду, обувь, сумки, художественные принадлежности, растения и разные мелочи, которые уже не нужны.

Что еще разрешается:

  • испечь дома пирог или печеньки и принести их к чаю;
  • взять с собой настольные игры и найти среди присутствующих компаньонов.

В центре Краснодара появился кинодворик:

После гаражной распродажи оставшиеся вещи отвезут в экоцентр «Чистая среда». Кроме того, на входе будет стоять коробка для пожертвований и QR-код для перевода денег в фонд развития «Пятницы».

Гаражная распродажа пройдет 16 августа с 12:00 до 17:00 по улице Тургенева, 14/1.

Гаражная распродажа — это барахолка, участники которой меняются вещами или покупают-продают их за символическую плату. На такие мероприятия приходят не столько что-то приобрести, сколько познакомиться, пообщаться, послушать музыку.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 августа пройдет лекция о современном искусстве города и андеграундных художниках.

