В Ставропольском крае сразу 26 чиновников лишились своих постов из-за коррупции

13 августа ТАСС сообщило, что в Ставропольском крае по требованию прокуратуры уволили 26 чиновников. В их числе замминистра здравоохранения региона и замначальника регионального управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Причина — «утрата доверия». Решение принято из-за нарушений антикоррупционного законодательства и неурегулированных конфликтов интересов. Всего за первое полугодие 2025 года к дисциплинарной ответственности привлекли около 600 чиновников.