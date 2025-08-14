В Ставропольском крае сразу 26 чиновников лишились своих постов из-за коррупции
Прокуратура Ставрополья добилась увольнения 26 госслужащих
13 августа ТАСС сообщило, что в Ставропольском крае по требованию прокуратуры уволили 26 чиновников. В их числе замминистра здравоохранения региона и замначальника регионального управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.
Причина — «утрата доверия». Решение принято из-за нарушений антикоррупционного законодательства и неурегулированных конфликтов интересов. Всего за первое полугодие 2025 года к дисциплинарной ответственности привлекли около 600 чиновников.
После прокурорских проверок возбуждено 14 уголовных дел в коррупционной сфере. В Ессентуках раскрыли факт хищения 2,4 млн рублей бюджетных средств. Преступление совершил директор коммерческой организации в ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» при благоустройстве сквера.
По итогам полугодия в пользу государства взыскали больше 120 млн рублей.
