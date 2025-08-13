Обзорная площадка «Роза Хутор» вошла в пятерку крупнейших в России

В пятерку лучших вошла обзорная площадка Роза Пик курорта «Роза Хутор», расположенная на высоте 2320 метров. С нее можно наблюдать горные панорамы, Главный Кавказский хребет, хребты Аибга и Псехако, а в ясную погоду и Черное море.

«Роза Пик ежегодно посещают около двух миллионов туристов. Это одна из самых востребованных достопримечательностей Сочи. Попасть на смотровую площадку можно на канатной дороге. Здесь начинаются многие пешие маршруты, а зимой — горнолыжные трассы», — рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

На Роза Пик есть парковое пространство для отдыха с лавочками, теневые зоны с навесами, растительными композициями и креативными фоторамками. Также имеется ограждение, галечные и брусчатые дорожки.

Точкой притяжения туристов является арт-инсталляция «Источник энергии», открытая в этом году. На Роза Пик доступны экстремальные развлечения: мосты над горными ущельями, качели и «виа феррата», так называемая «железная тропа». Также здесь находится гастрономический ресторан «Высота 2320».

Помимо Роза Пик курорта «Роза Хутор» в список самых больших обзорных площадок России вошли «Осиное гнездо» во Владивостоке, «Царь-рыба» в Красноярском крае, мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ» на сопке Зеленый мыс в Мурманске, площадка комплекса «Журавли» на Соколовой горе в Саратове.