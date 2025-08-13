В Японском саду Краснодара пройдут дискуссии о живописи, эстетике, интерьере и традициях искусства Страны восходящего солнца
Парк «Краснодар» анонсировал на 30 и 31 августа цикл дискуссий об искусстве Японии. Они состоятся в Домике медитаций в Японском саду.
Расписание дискуссий:
30 августа в 11:00 — «Любование августовской луной: ранняя осень в японском искусстве». Участники будут находить скрытые отсылки в японском искусстве, учиться понимать визуальные загадки, обсуждать божественное в осенних пейзажах и рассматривать образ луны;
30 августа в 15:00 — «Эстетические категории и принципы: от минимализма до избыточности». Гости узнают, что лежит в основе японского миропонимания, как древние традиции влияют на современность, что такое «ики», в чем разница между «ваби», «саби» и «сибуй» и другое;
30 августа в 18:00 — «Японский дом как отражение жизни японцев». На встрече расскажут об интерьере Страны восходящего солнца, отличиях «спально-дворцового» стиля от «кабинетного», о выстраивании композиции внутреннего пространства дома и другом;
31 августа в 11:00 — «Идеалы японской красоты сквозь призму времен и традиций». Участники узнают о канонах японской красоты, их критериях и смены со временем, об отражении красоты в живописи, понятии совершенства и другом;
31 августа в 15:00 — «Японская живопись: национальные сокровища Японии». Участники узнают на что следует обращать внимание в японской живописи, познакомятся с золотым фондом работ локальных художников, проанализируют каждую картину и многое другое;
31 августа в 18:00 — «Приемы, используемые в японском искусстве». На встрече обсудят символику и приемы японской художественной традиции и поговорят о разных уровнях их восприятия.
Встречи проведет член Ассоциации Искусствоведов России, автор курсов по искусству и культуре Японии, куратор выставочных проектов Наталья Бакина.
Стоимость участия в каждой дискуссии — 1500 рублей. Билет дает возможность попасть в Японский сад без очереди. Подробности уточняйте у организаторов.
