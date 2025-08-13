В Японском саду Краснодара пройдут дискуссии о живописи, эстетике, интерьере и традициях искусства Страны восходящего солнца

Парк «Краснодар» анонсировал на 30 и 31 августа цикл дискуссий об искусстве Японии. Они состоятся в Домике медитаций в Японском саду.

Расписание дискуссий:

30 августа в 11:00 — «Любование августовской луной: ранняя осень в японском искусстве». Участники будут находить скрытые отсылки в японском искусстве, учиться понимать визуальные загадки, обсуждать божественное в осенних пейзажах и рассматривать образ луны;

30 августа в 15:00 — «Эстетические категории и принципы: от минимализма до избыточности». Гости узнают, что лежит в основе японского миропонимания, как древние традиции влияют на современность, что такое «ики», в чем разница между «ваби», «саби» и «сибуй» и другое;

30 августа в 18:00 — «Японский дом как отражение жизни японцев». На встрече расскажут об интерьере Страны восходящего солнца, отличиях «спально-дворцового» стиля от «кабинетного», о выстраивании композиции внутреннего пространства дома и другом;