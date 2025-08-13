Из-за отключений интернета пассажирам крымских поездов советуют брать в поездки распечатанный билет или pdf-файл

Без интернета в спорных ситуациях пассажирам могут отказать в посадке без распечатанного билета

11 августа ж/д перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что пассажирам, направляющимся в Крым, следует распечатывать электронные билеты или сохранять их в формате pdf. Это поможет избежать проблем с посадкой на поезд в периоды отключения мобильного интернета.

В компании заявили, что стараются обеспечивать проводников дублирующей информацией о купленных билетах. Однако в спорных ситуациях они могут отказать в посадке без посадочного купона.