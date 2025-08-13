Из-за отключений интернета пассажирам крымских поездов советуют брать в поездки распечатанный билет или pdf-файл
Без интернета в спорных ситуациях пассажирам могут отказать в посадке без распечатанного билета
11 августа ж/д перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что пассажирам, направляющимся в Крым, следует распечатывать электронные билеты или сохранять их в формате pdf. Это поможет избежать проблем с посадкой на поезд в периоды отключения мобильного интернета.
В компании заявили, что стараются обеспечивать проводников дублирующей информацией о купленных билетах. Однако в спорных ситуациях они могут отказать в посадке без посадочного купона.
«Посадить пассажира без билета — либо в системе, либо у пассажира на руках — проводник не может. Контрольный купон служит подтверждением покупки и доказательством того, что пассажир оплатил билет», — объяснили представители перевозчика.
«ФПК» (дочерняя компания ОАО «РЖД») подобных заявлений еще не делала.
Как писали Юга.ру, власти Крыма отключат мобильный интернет на «длительный период». При этом сотовая связь и кабельный интернет будут работать.
Все материалы по теме: