Из-за отключений интернета пассажирам крымских поездов советуют брать в поездки распечатанный билет или pdf-файл

Без интернета в спорных ситуациях пассажирам могут отказать в посадке без распечатанного билета

11 августа ж/д перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что пассажирам, направляющимся в Крым, следует распечатывать электронные билеты или сохранять их в формате pdf. Это поможет избежать проблем с посадкой на поезд в периоды отключения мобильного интернета.

В компании заявили, что стараются обеспечивать проводников дублирующей информацией о купленных билетах. Однако в спорных ситуациях они могут отказать в посадке без посадочного купона.

«Посадить пассажира без билета — либо в системе, либо у пассажира на руках — проводник не может. Контрольный купон служит подтверждением покупки и доказательством того, что пассажир оплатил билет», — объяснили представители перевозчика.

«ФПК» (дочерняя компания ОАО «РЖД») подобных заявлений еще не делала.

Как писали Юга.ру, власти Крыма отключат мобильный интернет на «длительный период». При этом сотовая связь и кабельный интернет будут работать.

