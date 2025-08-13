В Ессентуках в случае угрозы атаки БПЛА отменят линейки в честь Дня знаний

Ставропольский край

  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

В Ессентуках могут отменить школьные линейки 1 сентября в случае беспилотной опасности

12 августа пресс-служба администрации Ессентуков сообщила, что власти города разработали план действий при объявлении беспилотной опасности в городе в День знаний 1 сентября. Так, при угрозе атаки БПЛА все праздничные мероприятия на открытых площадках будут остановлены. 

Помимо этого власти установили ограничение на количество участников «линеек» — на празднование пригласят только первоклассников и выпускников с родителями. Также 1 сентября в городе введут временный запрет на продажу алкоголя. 

По данным пресс-службы, в День знаний учреждения будут охранять сотрудники ГАИ, Росгвардии, ЧОП, кинологи с собаками и казаки, а возле объектов запретят парковку автомобилей. 

Также нововведения появились и в школах Ростовской области. 11 августа глава Батайска Валентин Кукин сообщил, что в общеобразовательных учреждениях Батайска введена новая должность — заместитель директора по безопасности. 

Как писали Юга.ру, в мае в Ставропольском крае останавливали сдачу ЕГЭ из-за угрозы атаки БПЛА.

Безопасность Образование СВО Ставрополье Школа Школьники

