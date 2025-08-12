Уралсиб запустил вклад «Доход Плюс» для новых клиентов

ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Банк Уралсиб запустил вклад «Доход Плюс» в рублях для новых клиентов-физлиц

Новые клиенты* могут открыть вклад в офисе банка или в «Уралсиб Онлайн».

Сумма вклада составляет от 2 до 7 млн рублей включительно, срок — 181 день, а ставка по вкладу — 17,5% годовых. 

Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока. Возможность пополнения, частичного расходования средств и продления вклада не предусмотрены. При досрочном востребовании проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.  

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

*Новый клиент — это физическое лицо, которое никогда не открывало счет в банке, либо у которого есть счет, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней, либо у кого два года не было действующих договоров срочного вклада и накопительного счета.

Вклад доступен клиентам без пакета услуг, либо с «Premium Light»/ «Premium».

Как писали Юга.ру, Уралсиб улучшил условия по карте «Прибыль».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

