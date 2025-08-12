Открылась продажа билетов на туристический поезд в Абхазию. Сколько стоят билеты?

Туристический поезд «Рица» сделает только один рейс по городам юга России и Абхазии

РЖД открыли продажу билетов на туристический поезд «Рица». Он совершит только один рейс, проследовав через Новороссийск, Гагру, Сухум, Сочи и Ростов-на-Дону.

Поезд отправится из Москвы 11 октября, 12 октября — из Воронежа. Время в пути составит семь дней туда и обратно. В программу железнодорожного круиза входит посещение основных достопримечательностей курортов.

Проезд из Москвы в купе стоит от 37 тыс. рублей, в СВ — от 68 тыс. рублей. Из Воронежа — от 28 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно.