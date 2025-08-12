Открылась продажа билетов на туристический поезд в Абхазию. Сколько стоят билеты?

Абхазия, Краснодарский край

Туристический поезд «Рица» сделает только один рейс по городам юга России и Абхазии

РЖД открыли продажу билетов на туристический поезд «Рица». Он совершит только один рейс, проследовав через Новороссийск, Гагру, Сухум, Сочи и Ростов-на-Дону.

Поезд отправится из Москвы 11 октября, 12 октября — из Воронежа. Время в пути составит семь дней туда и обратно. В программу железнодорожного круиза входит посещение основных достопримечательностей курортов.

Проезд из Москвы в купе стоит от 37 тыс. рублей, в СВ — от 68 тыс. рублей. Из Воронежа — от 28 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно. 

Комплексная экскурсионная программа дополнительно стоит 63 тыс. рублей. Изначально было заявлено, что тур обойдется в 54 тыс. 800 рублей.

В Новороссийске туристы прогуляются по городу и будут дегустировать напитки на винодельнях. В Абхазии путешественники посетят водопады, Юпшарский каньон, озеро Рица, Сухумский ботанический сад, Новый Афон.

Затем их ждет экскурсия по Олимпийскому парку и центральной городской набережной в Сочи. Финальной частью тура станет знакомство с обычаями казаков в Ростове-на-Дону.

Можно выбрать билет с полной экскурсией только в одном из пунктов, а в других отдохнуть самостоятельно. Отдельно Новороссийск обойдется в 24 тыс. 900 рублей, Гагра и Сухум — в 12 тыс. 700 рублей, Сухум и Новый Афон — в 9 тыс. 900 рублей, Ростов-на-Дону с посещением Азова — в 15 тыс. 500 рублей, Ростов-на-Дону с посещением выставочного центра «Донская Казачья гвардия» — 50 тыс. 500 рублей.

В состав поезда входят вагоны люкс, СВ и купе, вагон-душ, вагон-спа, ресторан с баром, караоке. В стоимость экскурсий не входит стоимость билета на поезд.

Как писали Юга.ру, РЖД опубликовали расписание турпоездов, которые будут курсировать в период новогодних праздников в Сочи и горные курорты.

