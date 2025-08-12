В аэропорту Сочи снова задержки. На прилет и вылет опаздывают 47 рейсов
В аэропорту Сочи четвертый день подряд отмечаются задержки рейсов. По данным онлайн-табло на 10:30, на вылет опаздывают 30 рейсов, среди которых самолеты в Челябинск, Самару, Оренбург, Тель-Авив, Тюмень, Нижний Новгород, Ташкент, Санкт-Петербург, Анталью, Псков, Казань, Москву, Стамбул, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Саратов, Хургаду, Нижнекамск, Кировск, Орск, Красноярск.
На прилет задерживаются 17 самолетов из Дубая, Ярославля, Тбилиси, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Хургады, Саратова, Москвы, Тель-Авива, Казани, Пскова, Нижнекамска.
Задержки вызваны вводимыми 8 и 9 августа ограничениями на полеты в авиагавани Сочи.
Ранее Юга.ру писали, что задержки также отмечались 10 и 11 августа.
10 августа пресс-служба аэропорта сообщила, что терминалы работают в штатном режиме. По данным сотрудников, в аэропорту Сочи спокойная обстановка, скоплений пассажиров нет.
