В аэропорту Сочи снова задержки. На прилет и вылет опаздывают 47 рейсов

В аэропорту Сочи задерживаются 30 рейсов на вылет и 17 на прилет

В аэропорту Сочи четвертый день подряд отмечаются задержки рейсов. По данным онлайн-табло на 10:30, на вылет опаздывают 30 рейсов, среди которых самолеты в Челябинск, Самару, Оренбург, Тель-Авив, Тюмень, Нижний Новгород, Ташкент, Санкт-Петербург, Анталью, Псков, Казань, Москву, Стамбул, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Саратов, Хургаду, Нижнекамск, Кировск, Орск, Красноярск.

На прилет задерживаются 17 самолетов из Дубая, Ярославля, Тбилиси, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Хургады, Саратова, Москвы, Тель-Авива, Казани, Пскова, Нижнекамска.

Задержки вызваны вводимыми 8 и 9 августа ограничениями на полеты в авиагавани Сочи.