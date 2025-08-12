В аэропорту Сочи снова задержки. На прилет и вылет опаздывают 47 рейсов

Краснодарский край

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В аэропорту Сочи задерживаются 30 рейсов на вылет и 17 на прилет

В аэропорту Сочи четвертый день подряд отмечаются задержки рейсов. По данным онлайн-табло на 10:30, на вылет опаздывают 30 рейсов, среди которых самолеты в Челябинск, Самару, Оренбург, Тель-Авив, Тюмень, Нижний Новгород, Ташкент, Санкт-Петербург, Анталью, Псков, Казань, Москву, Стамбул, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Саратов, Хургаду, Нижнекамск, Кировск, Орск, Красноярск.

На прилет задерживаются 17 самолетов из Дубая, Ярославля, Тбилиси, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Хургады, Саратова, Москвы, Тель-Авива, Казани, Пскова, Нижнекамска. 

Задержки вызваны вводимыми 8 и 9 августа ограничениями на полеты в авиагавани Сочи. 

Ранее Юга.ру писали, что задержки также отмечались 10 и 11 августа. 

10 августа пресс-служба аэропорта сообщила, что терминалы работают в штатном режиме. По данным сотрудников, в аэропорту Сочи спокойная обстановка, скоплений пассажиров нет. 

Как писали Юга.ру, в августе авиакомпания Red Wings запустила рейсы в Геленджик из Татарстана, а также несколько рейсов из Екатеринбурга

