С начала августа спрос на образовательные кредиты в Ростовской области вырос на 30% — статистика
В первую неделю августа жители Ростовской области оформляли в Сбере по 10 образовательных кредитов в день
Как сообщила пресс-служба Сбера, в Ростовской области с начала августа 2025 года спрос на образовательные кредиты с господдержкой вырос на 30%. Только за первую неделю месяца жители региона оформляли в Сбере в среднем по 10 таких кредитов ежедневно.
Рост спроса связан с активной подготовкой студентов к новому учебному году. Летняя приемная кампания на бюджетные места в вузы и колледжи Дона уже завершилась, однако некоторые учреждения продолжают принимать документы на коммерческие отделения до середины августа.
За первую неделю августа Сбер выдал жителям области 72 образовательных кредита. Средняя сумма займа снизилась с 550 тыс. рублей в августе 2024 года до 412 тысяч рублей в 2025-м. Основная причина — резкий рост спроса на кредиты для обучения в колледжах и техникумах. В июле Сбер выдал по этому направлению 112 кредитов — почти в 3,5 раза больше год к году.
Изменился и возраст заемщиков: заметнее всего увеличилось число клиентов младше 17 лет — выпускников 9-х и 11-х классов, выбирающих рабочие специальности и программы среднего профессионального образования.
Обычно заемщики оформляют кредит на всю стоимость обучения сразу, но получают деньги частями — на один учебный год. Процентная ставка фиксирована — 3% годовых, остальную часть процентов компенсирует государство.
Топ-3 донских вуза по количеству оформленных образовательных кредитов:
- Донской государственный технический университет,
- Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
- Южный федеральный университет.
Жители области также активно берут кредиты в Сбере для учебы в вузах Москвы, Волгограда, Казани и Саратова. Максимальная сумма кредита в этом сезоне достигла 1 376 000 рублей, минимальная — 73 000 рублей.
Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв отметил, что Ростовская область — крупный студенческий центр с 27 вузами и более 100 профессиональными образовательными организациями. По его словам, повышение интереса к кредитам вызвано растущим пониманием молодежи и родителей ценности образования как инвестиции в будущее, а господдержка делает эту инвестицию доступной. Усачёв добавил, что в этом году Сбер отмечает не только рост числа займов, но и сдвиг в предпочтениях абитуриентов в пользу среднего профессионального образования.
Как писали Юга.ру, 15 июня Министерство труда России впервые опубликовало национальный рейтинг трудоустройства выпускников вузов. Вузы Краснодарского края вошли в число лучших.