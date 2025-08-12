С начала августа спрос на образовательные кредиты в Ростовской области вырос на 30% — статистика

В первую неделю августа жители Ростовской области оформляли в Сбере по 10 образовательных кредитов в день

Как сообщила пресс-служба Сбера, в Ростовской области с начала августа 2025 года спрос на образовательные кредиты с господдержкой вырос на 30%. Только за первую неделю месяца жители региона оформляли в Сбере в среднем по 10 таких кредитов ежедневно.

Рост спроса связан с активной подготовкой студентов к новому учебному году. Летняя приемная кампания на бюджетные места в вузы и колледжи Дона уже завершилась, однако некоторые учреждения продолжают принимать документы на коммерческие отделения до середины августа.

За первую неделю августа Сбер выдал жителям области 72 образовательных кредита. Средняя сумма займа снизилась с 550 тыс. рублей в августе 2024 года до 412 тысяч рублей в 2025-м. Основная причина — резкий рост спроса на кредиты для обучения в колледжах и техникумах. В июле Сбер выдал по этому направлению 112 кредитов — почти в 3,5 раза больше год к году.

Изменился и возраст заемщиков: заметнее всего увеличилось число клиентов младше 17 лет — выпускников 9-х и 11-х классов, выбирающих рабочие специальности и программы среднего профессионального образования.