Уралсиб улучшил условия по карте «Прибыль»

Банк Уралсиб улучшил условия начисления процентов на остаток по карте «Прибыль»

В первый месяц после открытия карты 16% годовых будут начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца — при условии ежемесячных безналичных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей**.

Для карт «Прибыль» до 10 тыс. рублей снизили требование к минимальному объему ежемесячных покупок для бесплатного обслуживания за месяц. Тарифы карт, выпущенных до 3 июня 2024 года, предусматривают комиссию за обслуживание.