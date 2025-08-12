Уралсиб улучшил условия по карте «Прибыль»
Банк Уралсиб улучшил условия начисления процентов на остаток по карте «Прибыль»
Основные изменения по карте «Прибыль» от Уралсиба:
- доход по максимальной ставке 16% годовых на ежедневный остаток теперь начисляется на сумму до 1 млн рублей включительно;
- требования к ежемесячному минимальному объему покупок для получения дохода по максимальной ставке снизили до 10 тыс. рублей в месяц*.
В первый месяц после открытия карты 16% годовых будут начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца — при условии ежемесячных безналичных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей**.
Для карт «Прибыль» до 10 тыс. рублей снизили требование к минимальному объему ежемесячных покупок для бесплатного обслуживания за месяц. Тарифы карт, выпущенных до 3 июня 2024 года, предусматривают комиссию за обслуживание.
Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
* Не учитываются безналичные расходные операции по определенным МСС кодам согласно перечню на сайте.
** При невыполнении условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.
Как писали Юга.ру, за первое полугодие 2025 года прибыль Уралсиба составила 10 млрд рублей.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)