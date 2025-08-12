«Читать книги вместо похода к психологу». В Краснодаре пройдет встреча, посвященная литературе и терапии

В краснодарском книжном состоится встреча «Литразгон» (16+)

«Литразгоны» — встречи, на которых участники просто и весело говорят о сложных литературных и культурных явлениях. 

Образовательной проект Vita Nuova анонсировал на 19 августа «Литразгон», на котором обсудят, можно ли читать книги вместо похода к психологу, и что выбрать — литературу или терапию. 

Помимо этого участники поговорят о том, лечат ли книги душу или диалог с врачом все таки нужен, почему терапия — для экстравертов, и как одна и та же история могла бы вылечить всех. 

«И еще и шуток пошутим — и просто так, и над собой, и над нашей иногда сложной до трогательности жизни», — прокомментировали организаторы. 

Ведущими встречи выступят филолог Елена Хомухина и психолог Ксения Луганская. 

Мероприятие состоится 19 августа в 19:00 в книжном магазине «Чарли» по улице Коммунаров, 58. Стоимость участия — 500 рублей. Необходима предварительная запись. 

Как писали Юга.ру, до 31 августа в Краснодаре проходит выставка, посвященная городской среде, ее парадоксам и визуальному фольклору.

