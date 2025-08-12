«Литразгоны» — встречи, на которых участники просто и весело говорят о сложных литературных и культурных явлениях.

Образовательной проект Vita Nuova анонсировал на 19 августа «Литразгон», на котором обсудят, можно ли читать книги вместо похода к психологу, и что выбрать — литературу или терапию.

Помимо этого участники поговорят о том, лечат ли книги душу или диалог с врачом все таки нужен, почему терапия — для экстравертов, и как одна и та же история могла бы вылечить всех.

«И еще и шуток пошутим — и просто так, и над собой, и над нашей иногда сложной до трогательности жизни», — прокомментировали организаторы.