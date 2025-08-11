Центр и ФМР. В Краснодаре более 60 домов почти на сутки останутся без света

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества 12 августа

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 12 августа в Краснодаре отключат электричество.

Жители Махачкалы второй раз вышли на протест из-за проблем с электричеством:

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Калинина, 1, 1/8, 1/10, 1/15, 74/а, 76, 78/1, 78/3, 78/4, 86/1, 100/5;
  • Адыгейская Набережная, 161, 172, 186, 198, 211, 246;
  • Красных Партизан, 6, 6/2, 6/5, 6/20, 217;
  • Индустриальная, 6, 8, 10, 16, 18, 45;
  • Яна Полуяна, 34/2, 55, 57;
  • Сормовская, 177/2, 179/1;
  • Гимназическая, 93, 97;
  • Седина, 50, 58, 58/а;
  • Янковского, 15, 30;
  • Офицерская, 43, 45;
  • Вавилова, 1, 17, 21;
  • Тюляева, 4, 4/2;
  • Береговая, 29;
  • Матросова, 87;
  • Захарова, 7;
  • Лукьяненко, 119;
  • Российская, 208/1;
  • Московская, 40;
  • Фурманова, 1;
  • Леваневского, 15;
  • Шоссе Нефтяников, 8;
  • 40-летия Победы, 14;
  • проезд 5-й Линии Поймы реки Кубань, 6;
  • проезд Матросова, 55;
  • проезд 2-й Нефтезаводской, 1, 2;
  • проезд 3-й Нефтезаводской, 2;
  • переулок Звездный, 35;
  • переулок Майский, 6;
  • переулок Константиновский, 26, 37;
  • переулок Петровский, 54.

Как писали Юга.ру, в нескольких районах Краснодарского края жители почти месяц остаются без воды.

