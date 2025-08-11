Центр и ФМР. В Краснодаре более 60 домов почти на сутки останутся без света

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества 12 августа

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 12 августа в Краснодаре отключат электричество.

Жители Махачкалы второй раз вышли на протест из-за проблем с электричеством: В Дагестане без света остались более 80 тыс. человек

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: Калинина, 1, 1/8, 1/10, 1/15, 74/а, 76, 78/1, 78/3, 78/4, 86/1, 100/5;

Адыгейская Набережная, 161, 172, 186, 198, 211, 246;

Красных Партизан, 6, 6/2, 6/5, 6/20, 217;

Индустриальная, 6, 8, 10, 16, 18, 45;

Яна Полуяна, 34/2, 55, 57;

Сормовская, 177/2, 179/1;

Гимназическая, 93, 97;

Седина, 50, 58, 58/а;

Янковского, 15, 30;

Офицерская, 43, 45;

Вавилова, 1, 17, 21;

Тюляева, 4, 4/2;

Береговая, 29;

Матросова, 87;

Захарова, 7;

Лукьяненко, 119;

Российская, 208/1;

Московская, 40;

Фурманова, 1;

Леваневского, 15;

Шоссе Нефтяников, 8;

40-летия Победы, 14;

проезд 5-й Линии Поймы реки Кубань, 6;

проезд Матросова, 55;

проезд 2-й Нефтезаводской, 1, 2;

проезд 3-й Нефтезаводской, 2;

переулок Звездный, 35;

переулок Майский, 6;

переулок Константиновский, 26, 37;

переулок Петровский, 54.