Центр и ФМР. В Краснодаре более 60 домов почти на сутки останутся без света

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества 12 августа
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 12 августа в Краснодаре отключат электричество.
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Калинина, 1, 1/8, 1/10, 1/15, 74/а, 76, 78/1, 78/3, 78/4, 86/1, 100/5;
- Адыгейская Набережная, 161, 172, 186, 198, 211, 246;
- Красных Партизан, 6, 6/2, 6/5, 6/20, 217;
- Индустриальная, 6, 8, 10, 16, 18, 45;
- Яна Полуяна, 34/2, 55, 57;
- Сормовская, 177/2, 179/1;
- Гимназическая, 93, 97;
- Седина, 50, 58, 58/а;
- Янковского, 15, 30;
- Офицерская, 43, 45;
- Вавилова, 1, 17, 21;
- Тюляева, 4, 4/2;
- Береговая, 29;
- Матросова, 87;
- Захарова, 7;
- Лукьяненко, 119;
- Российская, 208/1;
- Московская, 40;
- Фурманова, 1;
- Леваневского, 15;
- Шоссе Нефтяников, 8;
- 40-летия Победы, 14;
- проезд 5-й Линии Поймы реки Кубань, 6;
- проезд Матросова, 55;
- проезд 2-й Нефтезаводской, 1, 2;
- проезд 3-й Нефтезаводской, 2;
- переулок Звездный, 35;
- переулок Майский, 6;
- переулок Константиновский, 26, 37;
- переулок Петровский, 54.
Как писали Юга.ру, в нескольких районах Краснодарского края жители почти месяц остаются без воды.
