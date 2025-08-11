По-осеннему прохладные ночи. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели
Синоптики рассказали о погоде на Кубани 11-12 августа
Краснодарский ЦГМС сообщил, что 11 и 12 августа в крае будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с.
Температура воздуха ночью 11 августа 13-18 °С, 12 августа 15-20 °С. На Азовском побережье ночью 17-22 °С, в юго-восточных предгорных районах 10-15 °С, в горах 7-12 °С. Днем в регионе воздух прогреется до 26-31 °С, в горах будет 15-20 °С.
На Черноморском побережье в начале недели ожидается небольшая облачность и без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 27-32 °С.
В регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса. МЧС просит не разжигать огонь в лесу и на приусадебных участках.
Температура морской воды:
- в Сочи — 29 °С;
- в Геленджике и Туапсе — 28 °С;
- в Темрюке и Ейске — 27 °С;
- в Новороссийске и Приморско-Ахтарске — 26 °С;
- в Анапе — 25 °С.
